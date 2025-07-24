"Список Эпштейна": Белый дом отреагировал на сообщения о том, что имя Трампа фигурирует в компрометирующих документах

Белый дом сначала с негодованием отверг, а потом подтвердил, что имя президента США Дональда Трампа фигурирует в документах по делу Эпштейна. В среду Wall Street Journal написала, что генеральный прокурор США Пэм Бонди в мае сообщила Трампу, что его имя упоминается в следственных материалах по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Это противоречит июльскому заявлению президента, когда он ответил «нет, нет» на вопрос журналиста, сообщила ли ему Бонди, что его имя фигурирует в документах.

Во время брифинга для Трампа в мае Бонди сообщила президенту, что в документах содержатся слухи о многих людях, включая Трампа, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации.

По данным издания, Бонди также сообщила президенту, что в документах Эпштейна содержатся материалы с детской порнографией и информация о жертвах, которую нельзя разглашать. Эти сведения позже подтвердили другие американские СМИ, однако Би-би-си их проверить не удалось.

Упоминание в документах не является доказательством какой-либо преступной деятельности, и Трамп никогда не обвинялся в правонарушениях в связи с делом Эпштейна.

Реакция Белого дома

Белый дом отреагировал на эту новость неоднозначно. Сначала он выпустил заявление, в котором назвал эту информацию «фейковыми новостями». Пресс-секретарь президента Стивен Чунг заявил в электронном письме: «Факт в том, что президент выгнал его из своего клуба за то, что он был извращенцем. Это не более чем продолжение фейковых новостей, придуманных демократами и либеральными СМИ».

Директор ФБР Кэш Патель сказал: «Преступные источники утечек и СМИ, распространяющие фейковые новости, неустанно пытаются дискредитировать президента Трампа с помощью клеветы и лжи, и эта история не является исключением».

Однако позже представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, что администрация не отрицает, что имя Трампа фигурирует в некоторых документах, отметив, что президент уже упоминался в пакете материалов, собранных Бонди в феврале для влиятельных консерваторов.

Раскрытие информации о появлении имени Трампа в материалах дела Министерства юстиции угрожает усугубить политический кризис, который уже несколько недель раскачивает его администрацию. Некоторые сторонники Трампа на протяжении многих лет раздували теории заговора о клиентах Эпштейна и обстоятельствах его смерти.

Эпштейн умер в тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году, ожидая суда по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, после того как ранее был осужден за склонение к проституции несовершеннолетней. Его смерть была признана самоубийством.

«Много имен»

Во время президентской кампании в прошлом году Трамп пообещал обнародовать все документы дела Эпштейна. Однако предполагаемый список «клиентов» Эпштейна так и не был опубликован, а 7 июля генеральный прокурор объявила, что ей нечего обнародовать, поскольку Министерство юстиции США не обнаружило «компрометирующий список клиентов» Эпштейна.

При этом ранее Бонди намекнула, что сделает важные заявления по делу, сказав, что у нее на руках «много имен», а список «клиентов» Эпштейна якобы лежит у нее на столе. Но в меморандуме, опубликованном в начале июля, Министерство юстиции и ФБР заявили, что такого списка не существует.

Республиканцы пришли в ярость, и с тех пор Трамп пытается потушить быстро разгорающийся скандал.

Трамп поручил Бонди добиться обнародования всех материалов большого жюри, в результате чего Министерство юстиции обратилось в суды Флориды и Нью-Йорка с просьбой рассекретить файлы, связанные с делами в обеих этих юрисдикциях.

Однако судья Робин Розенберг (назначенная еще президентом Бараком Обамой) постановила в среду, что обнародование документов по делу Эпштейна во Флориде нарушит государственные правила, регулирующие секретность большого жюри.

Речь идет о стенограммах, полученных в ходе расследования дела Эпштейна во Флориде в 2006 году, по итогам которого ему было предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетней к проституции.

Судья Розенберг также отказалась передать дело в Нью-Йорк, где два судьи отдельно решают, раскрывать ли стенограммы, связанные с расследованием дела Эпштейна о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в 2019 году. Этот запрос пока находится на рассмотрении.

Конспирология

Трамп и его советники давно распространяют конспирологические теории, в том числе об Эпштейне, которые находят отклик у политической базы Трампа. Широкое неприятие сторонниками президента аргументов его администрации о том, что эти теории теперь не имеют под собой оснований, поставило Трампа, привыкшего к почти беспрекословной лояльности своих сторонников, в сложное положение, отмечает Reuters.

По данным главного судмедэксперта Нью-Йорка, Эпштейн повесился в тюрьме. Но его связи с богатыми и влиятельными людьми породили множество слухов о том, что его смерть не была самоубийством, хотя Министерство юстиции в июле снова пришло к выводу, что Эпштейн покончил с собой.

Этот вопрос сильно беспокоит Трампа и разделяет его коллег-республиканцев — настолько, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во вторник внезапно заявил, что отправляет законодателей в летний отпуск на день раньше, чтобы избежать борьбы в зале за голосование по делам Эпштейна.

Его решение заблокировало попытку демократов и некоторых республиканцев провести голосование по двухпартийной резолюции, которая обязывала бы Министерство юстиции обнародовать все документы, связанные с Эпштейном. Но ненадолго: в среду подкомитет Комитета по надзору Палаты представителей одобрил повестку в суд с требованием предоставить все документы Министерства юстиции по делу Эпштейна. Три республиканца присоединились к пяти демократам, поддержавшим эту инициативу, что свидетельствует о том, что партия Трампа не готова закрыть этот вопрос.

Конгрессмены также вызвали в суд для дачи показаний по делу Эпштейна его бывшую подругу Гизлейн Максвелл, отбывающую 20-летний тюремный срок за торговлю детьми для сексуальных целей и другие преступления. Высокопоставленный чиновник Министерства юстиции планирует встретиться с бывшей британской светской львицей, чтобы обсудить то, что она знает о деле, подтвердил Би-би-си ее адвокат Дэвид Оскар Маркус.

Попытка отвлечь внимание

Трамп, раздраженный и огорченный продолжающимся вниманием к делу Эпштейна, пытается переключить внимание на другие темы, в том числе на необоснованные с его стороны обвинения в том, что бывший президент Барак Обама подрывал успешную президентскую кампанию Трампа в 2016 году. Офис Обамы назвал эти обвинения нелепыми.

Глава американской разведки Тулси Габбард заявила на брифинге в Белом доме, что Обама организовал «переворот, длившийся годами».

Габбард процитировала недавно рассекреченные разведданные, которые, по ее словам, являются «неопровержимым доказательством» того, что Обама приказал подделать разведывательные оценки, чтобы обвинить Россию во вмешательстве в выборы в пользу Трампа. Министерство юстиции объявило о создании «ударной группы» для «самого серьезного» расследования этих обвинений.

Однако выводы Габбард противоречат результатам четырех отдельных уголовных, контрразведывательных и надзорных расследований, проведенных в период с 2019-го по 2023 год, каждое из которых пришло к выводу, что Россия действительно вмешивалась и различными способами помогала Трампу.

На какое-то время эти обвинения действительно отвлекли внимание от скандала вокруг дела Эпштейна: журналисты на брифинге в Белом доме почти не задавали вопросов об Эпштейне, сосредоточившись на заявлениях Габбард, а Fox News активно продвигала историю с Обамой среди своей аудитории. Однако долго это затишье не продлилось.

Ситуация для Трампа еще более осложнилась после того, как на прошлой неделе Wall Street Journal сообщила, что в 2003 году он послал Эпштейну непристойное письмо с поздравлением с днем рождения. Трамп это отрицает и подал в суд на газету и ее владельцев, включая миллиардера Руперта Мердока, утверждая, что записка с поздравлением была подделкой.

Однако поток напоминаний о близких в прошлом отношениях Трампа с Эпштейном трудно остановить. Как сообщает Reuters, Трамп, который был дружен с Эпштейном в 1990-х и начале 2000-х годов, неоднократно фигурирует в журналах полетов частного самолета Эпштейна в 1990-х годах. Трамп отрицает, что был на борту самолета.

Президент и несколько членов его семьи также фигурируют в адресной книге Эпштейна наряду с сотнями других людей.

Демократы воспользовались внутренними разногласиями в Республиканской партии, чтобы обвинить администрацию Трампа в сокрытии информации.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному на прошлой неделе, более двух третей американцев считают, что администрация Трампа скрывает информацию о клиентах Эпштейна.

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