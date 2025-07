Трамп поспорил на камеру с председателем ФРС (видео)

Президент США Дональд Трамп поспорил с главой ФРС Джеромом Пауэллом во время экскурсии по месту реконструкции штаб-квартиры центрального банка в Вашингтоне, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как отмечает телеканал, напряжение между двумя мужчинами стало очевидным во время разговора об общей стоимости проекта реновации Федерального резерва. Трамп назвал сумму более 3 миллиардов долларов, что превышает ожидаемые 2,5 миллиарда долларов.

Пауэлл, как сообщается в материале, был шокирован комментарием Трампа и сказал: "Я об этом не знаю".

Затем Пауэлл отметил, что названная Трампом сумма включает в себя стоимость третьего здания Федерального резерва, которое было отремонтировано несколько лет назад и вновь открыто в 2021 году.

"Вы только что добавили третье здание, вот что это такое. Оно было построено пять лет назад", — заявил Пауэлл.

Издание подчеркивает, что строительный проект ФРС стал для администрации Трампа поводом усилить давление на Пауэлла с целью снижения процентных ставок. Центробанк сопротивлялся этому весь год, поскольку ведомство хочет сначала увидеть, как тарифы Трампа повлияют на экономику, прежде чем рассматривать вопрос о снижении ставок.

После экскурсии Трамп написал в Truth Social, что для него было большой честью посетить место реконструкции вместе с Пауэллом.

"Я буду наблюдать и, надеюсь, внесу свой вклад. Давайте просто доведем дело до конца и, что еще важнее, СНИЗИМ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ!" - написал Трамп.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Трамп хочет уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, но еще не принял окончательного решения.

Отмечалось, что Трамп неоднократно выражал разочарование решением центрального банка сохранить процентные ставки на прежнем уровне, а представители администрации в последние дни подтвердили, что процесс выбора преемника Пауэлла, срок полномочий которого на посту председателя истекает только в мае 2026 года, уже идет.

Помимо этого Трамп критиковал Пауэлла за реконструкцию вашингтонской штаб-квартиры ФРС, заявив, что работы сопровождаются перерасходом средств и являются чрезмерно дорогими для правительственного здания.

Holy shit! Jerome Powell just showed more courage than the entire White House press corps combined. Trump, who NEVER gets any pushback from the press when he lies, just got publicly spanked by someone who is not taking any of his bullshit — Jerome Powell. pic.twitter.com/R542WXu92n