Марко Рубио сообщил, что USAID официально прекратят оказывать зарубежную помощь

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) официально свернуло программы иностранной помощи, передает NUR.KZ.

В заявлении Рубио указано, что иностранная помощь будет прекращена с 1 июля, то есть с сегодняшнего дня.

По словам госсекретаря США, у USAID были "десятилетия и практически неограниченный бюджет налогоплательщиков", чтобы усилить американское влияние и содействовать экономическому развитию во всем мире.

"Эта эпоха санкционированной правительством неэффективности официально подошла к концу. При администрации Трампа у нас наконец-то появится миссия по зарубежному финансированию в Америке, которая будет отдавать приоритет нашим национальным интересам.

С 1 июля USAID официально прекратит оказывать зарубежную помощь", - заявил он.

Напомним, в январе этого года пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах USAID. В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск. А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

На этом фоне депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию.

Мы писали и о том, что жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.

Позже стало известно, что администрация Дональда Трампа прекращает выплату более 90% премий USAID. А Марк Рубио сообщил, что в стране официально прекращено действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).