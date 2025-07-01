Марко Рубио сообщил, что USAID официально прекратят оказывать зарубежную помощь
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Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) официально свернуло программы иностранной помощи, передает NUR.KZ.
В заявлении Рубио указано, что иностранная помощь будет прекращена с 1 июля, то есть с сегодняшнего дня.
По словам госсекретаря США, у USAID были "десятилетия и практически неограниченный бюджет налогоплательщиков", чтобы усилить американское влияние и содействовать экономическому развитию во всем мире.
"Эта эпоха санкционированной правительством неэффективности официально подошла к концу. При администрации Трампа у нас наконец-то появится миссия по зарубежному финансированию в Америке, которая будет отдавать приоритет нашим национальным интересам.
С 1 июля USAID официально прекратит оказывать зарубежную помощь", - заявил он.
Напомним, в январе этого года пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах USAID. В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.
Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск. А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".
На этом фоне депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию.
Мы писали и о том, что жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.
Позже стало известно, что администрация Дональда Трампа прекращает выплату более 90% премий USAID. А Марк Рубио сообщил, что в стране официально прекращено действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2261337-marko-rubio-soobshchil-chto-usaid-oficialno-prekratyat-okazyvat-zarubezhnuyu-pomoshch/
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