"Это растлевает нашу молодежь": депутат высказался о деятельности USAID в Казахстане

На заседании мажилиса депутат Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало Агентство США USAID, передает корреспондент NUR.KZ.

"В последние дни мы узнаем все новые и новые шокирующие подробности о деятельности USAID - Агентства США по международному развитию. В официальном заявлении Белого дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималось финансированием, цитирую, "вредоносных проектов".

Илон Маск и даже президент Дональд Трамп назвали USAID преступной организацией, которой "управляют помешанные радикалы". В официальных заявлениях Белого дома конкретно утверждается, что агентство USAID направляло огромные суммы денег на "абсурдные" и "вредоносные" проекты", - заявил депутат Магеррамов.

Он добавил, что USAID выделило 47 000 долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии, 32 000 долларов - на "трансгендерный комикс" в Перу, 6 млн долларов - на финансирование туризма в Египте, 2 млн долларов - на "смену пола" и "ЛГБТ-активизм" в Гватемале, 1,5 млн долларов - на продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии, сотни миллионов долларов - для поддержки выращивания мака и производства героина в Афганистане. Также организацией, как отметил депутат, сотни тысяч порций еды были отправлены боевикам "Аль-Каиды".

"Что касается нашего региона, в 2022-2025 годах USAID выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии. Все бы ничего, но исполнитель программы - Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане", - заявил депутат Магеррамов.

Он добавил, что нужно разобраться, какие средства и на какие проекты USAID направляла в Казахстане. По его мнению, женские марши и лесби-парады в Алматы являются результатом деятельности этой организации.

"Речь идет о финансировании чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле - растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение.

Также считаем необходимым, чтобы Министерство юстиции, да и правительство в целом, разработало законопроект, который предусматривает обеспечение защиты и психоэмоциональную, ментальную, физическую безопасность наших детей от подобных вредоносных "спонсорских" проектов. Надо заканчивать с этим в Казахстане", - заявил депутат.

Напомним, на днях СМИ писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Агентством по международному развитию (USAID) управляют "помешанные радикалы". После чего без объяснений был отключен сайт USAID, а в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску, исчез аккаунт USAID. А сам Илон Маск написал в X пост, в котором назвал USAID преступной организацией.

Вскоре Илон Маск вновь выступил с критикой в адрес Агентства по международному развитию США и обвинил их в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

Добавим, до этого в конце января Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Ранее отмечалось, что Трамп заявлял о намерении в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".