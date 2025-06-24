Иран связался с Катаром после удара по авиабазе США на его территории

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поговорили по телефону после атаки Ирана на базы США в Катаре, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на заявление канцелярии эмира, глава Ирана выразил сожаление из-за ущерба, нанесенного в результате удара по американской авиабазе Аль-Удейд.

"Президент Ирана выразил сожаление Его Высочеству эмиру и братскому народу Катара в связи с ущербом, причиненным этим ударом, подчеркнув, что эта операция не была направлена против Катара и его народа и что этот удар не представляет угрозы для Катара", — сказано в сообщении.

Пезешкиан подчеркнул, что Катар останется "соседним, мусульманским и братским государством" для Ирана. Он выразил надежду, что отношения между двумя странами всегда будут основываться на принципах уважения суверенитета государств и добрососедства.

Эмир Катара, в свою очередь, подчеркнул, что его страна осуждает иранскую атаку на авиабазу США, считает ее грубым нарушением суверенитета и воздушного пространства, а также международного права и устава ООН.

Аль Тани назвал нарушение противоречащим принципу добрососедства и тесным отношениям между двумя странами. Он заявил о необходимости немедленно прекратить боевые действия в регионе и вернуться к переговорам для преодоления кризиса.

Напомним, в минувшие выходные США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. В МИД Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

Позже Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке. После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сразу после этого МИД Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, особенно в Катар и ОАЭ.

Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят о нем в ближайшие 24 часа.

А сегодня Иран и Израиль подтвердили информацию о прекращении огня.