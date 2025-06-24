"Прекращение 12-дневной войны": Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social объявил о заключении перемирии между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят об этом в ближайшее время, передает NUR.KZ.

Из заявления Трампа следует, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня на 12 часов. С его слов, оно начнется через несколько часов, после завершения миссий военных миссий каждой из стран.

Также он заявил, что спустя 12 часов страны официально объявят о прекращении войны.

"Поздравляем всех! Израиль и Иран полностью согласились на полное и всеобъемлющее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии!), на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной.

На 24-й час весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны", - заявил Трамп.

По его словам, данная война "могла бы продолжаться в течение многих лет и разрушила бы весь Ближний Восток", но этого не произошло и никогда не произойдет.

"Боже, благослови Израиль, Боже, благослови Иран, Боже, благослови Ближний Восток, Боже, благослови Соединенные Штаты Америки и Боже, благослови весь мир", - подытожил Трамп.

Отметим, что заявление Трампа произошло спустя несколько часов после того, как Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке.

В эти выходные Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.