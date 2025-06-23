Бахрейн закрыл воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Бахрейн временно закрыл воздушное пространство - обращение управления гражданской авиации распространило агентство BNA. Также сообщается о закрытии неба ОАЭ.

Управление гражданской авиации Министерства транспорта и телекоммуникаций объявило о временном прекращении воздушной навигации в небе Королевства Бахрейн в качестве меры предосторожности в свете последних региональных событий, пишет издание.

Соответствующие органы власти ведут круглосуточный мониторинг ситуации в координации с международными партнерами, подчеркивая важность соблюдения официальных директив для обеспечения безопасности.

Сервис Flightradar24 в соцсети Х также сообщил о закрытии воздушного пространства ОАЭ.

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После издание New York Times сообщило, что после атак на иранские ядерные объекты, поддерживаемые Ираном формирования могут нанести удары по базам США в Ираке и Сирии.

При этом, госдепартамент США выпустил предупреждение для своих граждан по всему миру.

Сегодня Иран атаковал американские базы в Катаре и Ираке.