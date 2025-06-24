Иран сделал заявление после слов Трампа о перемирии с Израилем
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Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что на данный момент нет соглашения c Израилем о прекращении огня или военных операций, передает NUR.KZ.
В своем заявлении глава МИД подчеркнул, что "Израиль начал войну против Ирана, а не наоборот".
"На данный момент НЕТ "соглашения" о каком-либо прекращении огня или военных операций. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наш ответ после этого.
Окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже", - заявил Арагчи.
Напомним, накануне Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке.
В свою очередь, Катар выступил с решительным осуждением действий Ирана после ударов по военной базе на его территории и заявил о своем праве на прямой ответ. Заявление Катара поддержала Саудовская Аравия.
После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Сразу после этого Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, особенно в Катар и ОАЭ.
Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят о нем в ближайшие 24 часа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2258712-iran-sdelal-zayavlenie-posle-slov-trampa-o-peremirii-s-izrailem/
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