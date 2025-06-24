CNN: Трамп готов усилить военное вмешательство в конфликт на Ближнем Востоке

Представители Белого дома заявили, что администрация Трампа ожидала ответных действий Тегерана после ударов США по иранским ядерным объектам, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Телеканал, ссылаясь на высокопоставленного представителя в Белом доме, сообщил, что администрация Трампа изначально ожидала ответных действий Ирана в ответ на удары США по ядерным объектам.

Источник также сообщил, что президент Штатов не хочет усиления военного вмешательства в регионе.

"Мы знали, что они ответят. У них был аналогичный ответ после Сулеймани", - сказал представитель, имея в виду Касема Сулеймани, иранского командующего, убитого в результате авиаудара США в 2020 году.

По его словам, первоначальные оценки заключались в том, что ракеты, выпущенные иранцами в понедельник, не достигли своих намеченных целей. Министерство обороны Катара заявило, что его ПВО перехватило иранскую ракетную атаку на американскую авиабазу в стране.

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"Президент Дональд Трамп готов усилить военное вмешательство США в случае необходимости", - добавил представитель.

В эти выходные Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. В МИД Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

А накануне Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке. После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сразу после этого МИД Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, особенно в Катар и ОАЭ.

Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят о нем в ближайшие 24 часа. При этом, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет соглашения c Израилем о прекращении огня или военных операций.