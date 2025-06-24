Сделка о перемирии Ирана и Израиля произошла благодаря атаке США, заявил Трамп

СМИ сообщили о прекращении огня между Ираном и Израилем. Дональд Трамп заявил, что если бы не удары США по иранским ядерным объектам, договоренности о перемирии не было бы.

Об этом президент США заявил в соцсети TruthSocial.

"Мы не смогли бы заключить сегодняшнюю "сделку" без таланта и мужества наших замечательных пилотов B-2 (стратегических бомбардировщиков - прим. ред.) и всех тех, кто был связан с этой операцией", - написал Трамп.

По его словам, "очень ироничным образом" совершенный "идеальный удар" США объединил воюющих и сделка была заключена.

Как сообщает КСИР, ссылаясь на израильской телевидение, режим прекращения огня между Тель-Авивом и Тегераном уже вступил в силу.

Иранский телеканал Press TV также объявил о начале режима прекращения огня в военном конфликте с Израилем. Сообщается, что сделка вступила в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию.

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"Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 04:00", – написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.

Напомним, 22 июня сообщалось, что Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Затем Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке.

Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня на 12 часов.

После слов Трампа глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что на данный момент нет соглашения c Израилем о прекращении огня или военных операций.

А уже сегодня стало известно, что в Ираке в окрестностях военной базы "Эт-Таджи" к северу от Багдада раздались взрывы. Данная база используется Соединенными Штатами.

Также Иран нанес очередной удар по Израилю. Одна из ракет разрушила многоэтажный жилой дом. По предварительной информации СМИ, три человека погибли, несколько ранены.