Израиль заявил о новой ракетной атаке со стороны Ирана: разрушен жилой дом (фото, видео)

Иран нанес очередной удар по Израилю. Всего было зафиксировано шесть ракет. Одна из них разрушила многоэтажный жилой дом. По предварительной информации СМИ, три человека погибли, несколько ранены.

Только недавно мы писали, что президент США Дональд Трамп объявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, в ближайшее время страны должны объявить 12-часовое прекращение огня.

Однако глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что на данный момент нет соглашения c Израилем о прекращении огня или военных операций.

Сейчас стало известно о новом запуске ракет со стороны Ирана. Об этом в Telegram-канале сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных с территории Ирана в сторону государства Израиль. Населению необходимо следовать указаниям командования тыла. В настоящее время ВВС Израиля предпринимают действия по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы", - говорится в сообщении.

The Times of Israel пишет, что сирены звучали в разных районах страны после пуска баллистических ракет из Ирана. Было выпущено шесть ракет двумя залпами: сначала две, потом еще четыре.

Сообщается, что в результате атаки пострадал многоэтажный жилой дом в городе Беэр-Шева. По предварительной информации, три человека погибли, еще несколько ранено.

Напомним, накануне Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке.

В свою очередь, Катар выступил с решительным осуждением действий Ирана после ударов по военной базе на его территории и заявил о своем праве на прямой ответ. Заявление Катара поддержала Саудовская Аравия.

После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сразу после этого Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, особенно в Катар и ОАЭ.