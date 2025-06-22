Министр обороны США заявил о "полном уничтожении ядерных амбиций" Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет выступил на специальном брифинге, в ходе которого заявил, что американская операция "Полуночный молот" была успешной, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Министр обороны США Пит Хегсет во время брифинга подчеркнул, что ядерные амбиции Ирана "уничтожены" после военных ударов США по ключевым ядерным объектам страны.

"Приказ, который мы получили от нашего главнокомандующего, был целенаправленным, он был мощным и ясным. Мы уничтожили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена ​​против иранских войск или иранского народа.

Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его приверженности миру через силу ядерные амбиции Ирана были уничтожены", - заявил Хегсет.

В ходе брифинга он несколько раз подчеркнул, что США уничтожили именно ядерные объекты, но не собиралось наносить урон по жителям или войскам. Он также добавил, что операция, получившая название "Полуночный молот" была сверхсекретной и о ней знали несколько человек.

Атака США по ядерным объектам Ирана

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал бомбардировку США ядерных объектов Ирана прямой угрозой миру и безопасности. А конгрессвумен Александрия Окасио-Кортесзаявила, что атака по Ирану является основанием для импичмента.

А в МИД Казахстана подчеркнули, что в результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных "в нашей части мира".

В свою очередь правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар Алла" осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран. Между тем, стало известно, что администрация Трампа готовится к возмездию со стороны Ирана в ближайшие 48 часов.

Свежая публикация по теме: Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив на фоне атак США и Израиля