"Во второй раз за 5 дней": ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового главы генштаба Ирана

Сегодня, 17 июня, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в соцсети информацию о ликвидации нового начальника военного штаба Ирана, передает NUR.KZ.

Информация появилась в аккаунте ЦАХАЛ в соцсети Х.

"Во второй раз за 5 дней - Армия обороны Израиля уничтожила начальника военного штаба Ирана, главного военного командующего режима.

Али Шадмани, высший военный чиновник Ирана и ближайший военный советник Хаменеи, был убит в результате удара ВВС Израиля в центре Тегерана, согласно точным разведданным", - говорится в публикации.

Напомним, Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем. Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.

Кроме того, по информации иранских СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи с пятницы вместе с семьей укрывается от авиаударов Израиля в подземном бункере.

При этом еще информатор издания, "дипломатический источник на Ближнем Востоке", сообщил, что израильский авиаудар по Мешхеду в воскресенье стал предупреждением для Али Хаменеи, что "нигде в стране ему не безопасно", чтобы "дать ему последний шанс принять решение" о полном свертывании программы по обогащению урана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".

А накануне Нетаньяху сказал, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.

В свою очередь главы внешнеполитических ведомств 20 арабских и исламских стран призвали Израиль к прекращению боевых действий.

Телеканал Fox News сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета Национальной безопасности в Белом доме.