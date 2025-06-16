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    "Подводят нас к ядерной войне": Нетаньяху не исключил убийство верховного лидера Ирана

    Опубликовано:

    Биньямин Нетаньяху
    Биньямин Нетаньяху. Кадр из видео: youtube.com/@IsraeliPM

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

    По данным телеканала, журналист сказал Нетаньяху, что Дональд Трамп отверг израильский план убийства верховного лидера Ирана, опасаясь, что это обострит конфликт.

    "Это не обострит конфликт, это положит ему конец. У нас полвека был конфликт, распространяемый этим режимом, который терроризирует всех на Ближнем Востоке.

    Иран хочет "вечную войну", и они подводят нас к грани ядерной войны. Фактически, Израиль пытается предотвратить это, положить конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла", - ответил Нетаньяху.

    На вопрос о том, действительно ли Израиль нацелился на верховного лидера, Нетаньяху ответил, что Израиль "делает то, что нужно".

    Напомним, сегодня Биньямин Нетаньяху также заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".

    По информации иранских СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи с пятницы вместе с семьей укрывается от авиаударов Израиля в подземном бункере. При этом еще информатор издания сообщил, что израильский авиаудар по Мешхеду стал предупреждением для Али Хаменеи, что "нигде в стране ему небезопасно".

    Также сегодня Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем. Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.

    Кроме того, Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного телевидения прямо во время выпуска новостей. Данную информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции.

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