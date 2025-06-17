Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана, передает NUR.KZ.

"Иран должен был подписать "сделку", которую я сказал им подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Проще говоря, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - заявил Трамп.

Этот пост также опубликовал официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х, выделив слова об эвакуации.

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