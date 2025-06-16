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"Режим очень слаб": Нетаньяху заявил о возможной смене власти в Иране после ударов Израиля

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Levy/Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба", передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

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Во время интервью журналист спросил, считает ли Нетаньяху, что атака еврейского государства на Иран может привести к смене власти в исламской республике.

"Это может стать результатом, потому что иранский режим очень слаб. У него в основном остались две вещи. Это планы иметь атомные бомбы и баллистические ракеты. У Ирана определенно нет людей", - заявил в ответ премьер-министр Израиля.

Напомним, ранее Нетаньяху выступил с обращением к иранскому народу и призвал иранцев восстать против правительства.

На тот момент Израиль и Иран уже третий день продолжали обмениваться ударами. Тогда страны снова обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе.

Вчера днем сообщалось о новых атаках как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля. Впервые с начала конфликта звуки работы системы ПВО звучат в дневное время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255721-netanyahu-zayavil-o-vozmozhnoy-smene-vlasti-v-irane-posle-udarov-izrailya/