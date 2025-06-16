Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем

МИД Ирана заявил о том, что страна намерена продолжить войну с Израилем - представитель ведомств назвал чушью призывы к сдержанности, передает РБК со ссылкой на иранское издание Iran International.

"Мы начали ожесточенную войну и (мы - прим. ред) ее продолжим с силой", - заявили в МИД Ирана.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны добавил, что призывы Ирана к сдержанности — это "чушь".

Напомним, представители силовых структур как Израиля, так и Ирана сообщили, что в ночь на понедельник страны обменялись серией взаимных ударов.

Также сотрудники иранской полиции задержали двух агентов израильской разведывательной службы "Моссад" в провинции Альборз на севере республики. Сообщается, что у них изъято более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника и пусковая установка.

В Израиле прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана. В Армии обороны Израиля обратились к местным жителям с просьбой не публиковать фотографии с мест ЧП.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".