Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем
Опубликовано:
МИД Ирана заявил о том, что страна намерена продолжить войну с Израилем - представитель ведомств назвал чушью призывы к сдержанности, передает РБК со ссылкой на иранское издание Iran International.
"Мы начали ожесточенную войну и (мы - прим. ред) ее продолжим с силой", - заявили в МИД Ирана.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны добавил, что призывы Ирана к сдержанности — это "чушь".
Напомним, представители силовых структур как Израиля, так и Ирана сообщили, что в ночь на понедельник страны обменялись серией взаимных ударов.
Также сотрудники иранской полиции задержали двух агентов израильской разведывательной службы "Моссад" в провинции Альборз на севере республики. Сообщается, что у них изъято более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника и пусковая установка.
В Израиле прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана. В Армии обороны Израиля обратились к местным жителям с просьбой не публиковать фотографии с мест ЧП.
Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255937-iran-zayavil-o-reshimosti-prodolzhit-voynu-s-izrailem/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах