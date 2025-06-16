Iran International: Верховный лидер Ирана прячется от ударов вместе с семьей в бункере

По заявлению источников, верховный лидер Ирана Али Хаменеи с пятницы вместе с семьей укрывается от авиаударов Израиля в подземном бункере, передает NUR.KZ со ссылкой на Iran International.

Как сообщили изданию два информированных источника, Али Хаменеи вместе с семьей переместился в подземный бункер на северо-востоке от Тегерана через несколько часов после начала израильской атаки рано утром в пятницу.

При этом еще один информатор издания, "дипломатический источник на Ближнем Востоке", сообщил, что израильский авиаудар по Мешхеду в воскресенье стал предупреждением для Али Хаменеи, что "нигде в стране ему не безопасно", чтобы "дать ему последний шанс принять решение" о полном свертывании программы по обогащению урана.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".

На тот момент Израиль и Иран уже третий день продолжали обмениваться ударами. Тогда страны снова обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе.

Вчера днем сообщалось о новых атаках как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля. Впервые с начала конфликта звуки работы системы ПВО звучат в дневное время.

А сегодня Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем. Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.

Отметим также, на прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

А сегодня в МИД РК сообщили, сколько казахстанцев находятся в Иране и Израиле.