Трамп созвал заседание Совета Нацбезопасности США из-за ситуации на Ближнем Востоке
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета Национальной безопасности в Белом доме, передает Fox News.
Сообщается, что Трамп покидает саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"Президент Трамп провел отличный день на G7, даже подписал крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Также издание пишет, что Трамп попросил, чтобы Совет Национальной безопасности был готов в ситуационной комнате Белого дома к его возвращению.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2256129-tramp-sozval-zasedanie-soveta-nacbezopasnosti-ssha-iz-za-situacii-na-blizhnem-vostoke/
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