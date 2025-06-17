Трамп созвал заседание Совета Нацбезопасности США из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета Национальной безопасности в Белом доме, передает Fox News.

Сообщается, что Трамп покидает саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Президент Трамп провел отличный день на G7, даже подписал крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Также издание пишет, что Трамп попросил, чтобы Совет Национальной безопасности был готов в ситуационной комнате Белого дома к его возвращению.