Противостояние Израиля и Ирана: каковы наихудшие сценарии развития событий?

На данный момент боевые действия между Израилем и Ираном ограничиваются двумя странами, а от Организации Объединенных Наций и других стран звучат многочисленные призывы к сдержанности. Но что, если они останутся без внимания, и конфликт обострится и расширится?

Вот лишь несколько возможных, наихудших сценариев развития событий.

Это перевод материала корреспондента Би-би-си, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Вовлечение в конфликт США

Несмотря на все опровержения со стороны США, Иран явно считает, что американские военные одобрили или, по крайней мере, молчаливо поддержали атаки Израиля.

Иран может нанести удары по американским объектам на Ближнем Востоке - таким как лагеря спецназа в Ираке, военные базы в Персидском заливе и дипломатические миссии в регионе. Хотя поддерживающие Иран силы - ХАМАС и "Хезболла" - могут быть серьезно ослаблены, его союзные вооруженные формирования в Ираке остаются в строю и по-прежнему представляют угрозу.

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США опасались, что такие нападения возможны, и отозвали часть персонала из региона. В своих публичных заявлениях Вашингтон жестко предупредил Тегеран о последствиях любого нападения на американские объекты.

Что могло бы произойти, если бы американский гражданин был убит, скажем, в Тель-Авиве или где-либо еще?

Президенту США Дональду Трампу, возможно, придется вмешаться. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже давно обвиняют в желании втянуть США в борьбу с Ираном.

Военные аналитики отмечают, что только у США есть бомбардировщики и специальные проникающие боеприпасы, способные разрушить самые глубокие ядерные объекты Ирана — особенно завод по обогащению урана Фордо.

Трамп обещал своему электорату, что не будет начинать очередную «вечную войну» на Ближнем Востоке. Но при этом многие республиканцы поддерживают израильское правительство, которое считает, что сейчас - подходящий момент для смены режима в Тегеране.

Но если США станут активным участником боевых действий, это будет означать резкую эскалацию конфликта с долгосрочными и, возможно, разрушительными последствиями.

Присоединение к конфликту стран Персидского залива

Если Ирану не удастся нанести ущерб хорошо защищенным военным и другим объектам в Израиле, он всегда может перенаправить ракеты на более уязвимые цели в Персидском заливе - особенно на те страны, которые, по мнению Тегерана, годами помогали его врагам.

В регионе много объектов энергетики и инфраструктуры. В 2019 году Иран обвинили в ударе по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, а в 2022 году его союзники-хуситы нанесли удары по целям в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

С тех пор отношения Ирана с рядом стран региона в какой-то степени улучшились.

Однако многие из этих стран размещают на своей территории американские авиабазы. Некоторые из них - негласно - участвовали в обороне Израиля от ракетной атаки Ирана в прошлом году.

Если какая-то страна в Персидском заливе будет атакована Ираном, она может потребовать, чтобы США направили свою авиацию на ее защиту.

Израилю не удастся уничтожить ядерный потенциал Ирана

Что, если израильская атака окажется неудачной? Что, если иранские ядерные объекты расположены слишком глубоко и слишком хорошо защищены? Что, если 400 кг урана, обогащенного до 60 % - топлива, которого при достижении оружейного уровня (90%) будет достаточно для создания до десяти ядерных боезарядов - останутся целы?

Считается, что этот уран может быть спрятан глубоко в засекреченных шахтах. В результате израильских атак были убиты несколько физиков-ядерщиков, но никакие бомбы не способны уничтожить накопленные Ираном знания и экспертизу.

Что, если израильские атаки убедят иранское руководство в том, что единственный способ предотвратить новые удары - это как можно быстрее обзавестись ядерным оружием?

Что, если новые военные лидеры окажутся более упрямыми и менее сдержанными, чем их погибшие предшественники?

Израиль в таком случае, как минимум, может пойти на новые атаки, втягивая весь регион в бесконечный цикл ударов. У израильтян есть жесткое выражение для такой стратегии — "стрижка газона".

Глобальный экономический шок

Цены на нефть уже стремительно растут.

А что, если Иран попытается перекрыть Ормузский пролив, еще сильнее ограничив поставки нефти?

Что, если на другой стороне Аравийского полуострова йеменские хуситы - которые остаются последними союзниками Ирана, отличающимися непредсказуемостью и склонностью к риску, - удвоят свои усилия по нападению на суда в Красном море?

Многие страны по всему миру уже страдают от кризиса стоимости жизни. Рост цен на нефть усилит инфляцию в глобальной экономической системе, которая и без того трещит под тяжестью тарифной войны Трампа.

И давайте не будем забывать, что единственный человек, которому выгоден рост цен на нефть, - это президент России Владимир Путин, который увидит, как в казну Кремля внезапно хлынут миллиарды долларов на продолжение его войны против Украины.

Иранский режим падет, образовав вакуум

Что, если Израилю удастся достичь своей долгосрочной цели - спровоцировать падение режима исламской революции в Иране?

Нетаньяху утверждает, что его главная цель - уничтожить ядерный потенциал Ирана. Но во вчерашнем заявлении он ясно дал понять, что его более широкая цель заключается в смене режима.

Он обратился к "гордому народу Ирана" и заявил, что израильская атака "расчищает ему путь к свободе" от "злого и деспотичного режима".

Свержение иранского правительства может показаться привлекательной перспективой для некоторых в регионе - особенно для части израильтян. Но какой вакуум это может создать? Какие непредвиденные последствия это может иметь? Как будет выглядеть гражданский конфликт в Иране?

Многие помнят, что произошло с Ираком и Ливией, когда там было свергнуто сильное централизованное правительство.

Таким образом, многое зависит от того, как будет развиваться эта война в ближайшие дни. Как - и насколько жестко - ответит Иран? И смогут ли США каким-то образом сдержать Израиль?

Ответы на эти два вопроса во многом определят дальнейший ход событий.