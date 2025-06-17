Китай призвал своих граждан скорее покинуть Израиль

Посольство КНР в Израиле рекомендовало своим гражданам покинуть страну через сухопутную границу, передает РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.

Граждан Китая предупредили, что приоритет следует отдавать переходу границы с Иорданией.

"В настоящее время конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться, многие гражданские объекты получили повреждения, число жертв среди гражданского населения продолжает расти, а ситуация в области обеспечения безопасности стала более серьезной", - заявили в посольстве.

Отмечается, что китайские граждане связывались с посольством по телефону или электронной почте, чтобы уточнить, когда откроются аэропорты и возобновятся полеты.

В дипмиссии пояснили, что воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто, а правительство Израиля продлило чрезвычайное положение в стране до 30 июня.

Однако израильские правительственные ведомства подчеркивают, что пограничные пункты пропуска Израиля с Иорданией и Египтом все еще открыты.

Напомним, Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем. Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.

Кроме того, по информации иранских СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи с пятницы вместе с семьей укрывается от авиаударов Израиля в подземном бункере.

При этом еще информатор издания, "дипломатический источник на Ближнем Востоке", сообщил, что израильский авиаудар по Мешхеду в воскресенье стал предупреждением для Али Хаменеи, что "нигде в стране ему не безопасно", чтобы "дать ему последний шанс принять решение" о полном свертывании программы по обогащению урана.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".

Накануне Нетаньяху заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.

В свою очередь главы внешнеполитических ведомств 20 арабских и исламских стран призвали Израиль к прекращению боевых действий.

Телеканал Fox News сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета Национальной безопасности в Белом доме.