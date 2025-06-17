Главы МИД арабских стран призвали Израиль к прекращению военных действий
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Главы внешнеполитических ведомств 20 арабских и исламских стран призвали Израиль к прекращению боевых действий, передает РИА Новости со ссылкой на Египетское агентство новостей MENA.
Главы МИД заявили о необходимости прекращения израильских нападений на Иран и предотвращения атак на ядерные объекты.
"Министры иностранных дел выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией в регионе, которая грозит серьезными последствиями для безопасности и стабильности всего региона. Они подчеркнули необходимость прекращения израильских военных действий против Ирана, которые происходят в то время, когда на Ближнем Востоке наблюдается рост напряженности и важность работы по снижению напряженности, ведущей к прекращению огня", - говорится в совместном заявлении.
Также в заявлении министров говорится о необходимости не нападать на ядерные объекты, которые находятся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии, в соответствии с соответствующими резолюциями МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН.
Подчеркивается, что такие действия являются нарушением международного гуманитарного права.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2256126-glavy-mid-arabskih-stran-prizvali-izrail-k-prekrashcheniyu-voennyh-deystviy/
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