"Все гораздо серьезнее": Трамп рассказал, почему срочно покинул саммит "Большой семерки"

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал свой отъезд с саммита G7 - ранее он преждевременно уехал в Вашингтон, передает NUR.KZ.

"Пиарщики президента Франции Эмманюэля Макрона ошибочно заявили, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Ошибочно! Он понятия не имеет, почему я сейчас нахожусь на пути в Вашингтон, но это точно не имеет никакого отношения к прекращению огня. Все гораздо серьезнее", - написал президент США.

Трамп призвал следить за новостями.

Отметим, сегодня президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.

Телеканал Fox News сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп преждевременно покинул саммит G7 и распорядился созвать заседание членов Совета Национальной безопасности в Белом доме.

А CNN сообщило, что Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками.

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