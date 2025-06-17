"Все гораздо серьезнее": Трамп рассказал, почему срочно покинул саммит "Большой семерки"
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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал свой отъезд с саммита G7 - ранее он преждевременно уехал в Вашингтон, передает NUR.KZ.
"Пиарщики президента Франции Эмманюэля Макрона ошибочно заявили, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Ошибочно! Он понятия не имеет, почему я сейчас нахожусь на пути в Вашингтон, но это точно не имеет никакого отношения к прекращению огня. Все гораздо серьезнее", - написал президент США.
Трамп призвал следить за новостями.
Отметим, сегодня президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.
Телеканал Fox News сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп преждевременно покинул саммит G7 и распорядился созвать заседание членов Совета Национальной безопасности в Белом доме.
А CNN сообщило, что Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2256219-vse-gorazdo-sereznee-tramp-rasskazal-pochemu-srochno-pokinul-sammit-g7/
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