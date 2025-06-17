Трамп назвал Такера Карлсона чокнутым

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал известного американского журналиста Такера Карлсона и назвал его чокнутым, передает NUR.KZ.

Трампа возмутила позиция Карлсона по вопросу конфликта на Ближнем Востоке.

"Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия!" - написал Трамп.

На днях, как пишет Jewish Insider, Карлсон заявил, что США "должны отказаться от Израиля" и позволить им вести свои собственные войны.

"Если Израиль хочет вести эту войну, он имеет на это полное право. Это суверенная страна, и она может поступать так, как ей заблагорассудится. Но не при поддержке Америки", - заявил журналист.

Также в своем недавнем подкасте в соцсети Х Карлсон предсказал крах США из-за возможной войны с Ираном.

Отметим, что президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.

В свою очередь главы внешнеполитических ведомств 20 арабских и исламских стран призвали Израиль к прекращению боевых действий.

Телеканал Fox News сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета Национальной безопасности в Белом доме.

А CNN сообщило, что Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками.

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