Трамп назвал Такера Карлсона чокнутым
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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал известного американского журналиста Такера Карлсона и назвал его чокнутым, передает NUR.KZ.
Трампа возмутила позиция Карлсона по вопросу конфликта на Ближнем Востоке.
"Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия!" - написал Трамп.
На днях, как пишет Jewish Insider, Карлсон заявил, что США "должны отказаться от Израиля" и позволить им вести свои собственные войны.
"Если Израиль хочет вести эту войну, он имеет на это полное право. Это суверенная страна, и она может поступать так, как ей заблагорассудится. Но не при поддержке Америки", - заявил журналист.
Также в своем недавнем подкасте в соцсети Х Карлсон предсказал крах США из-за возможной войны с Ираном.
Отметим, что президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.
В свою очередь главы внешнеполитических ведомств 20 арабских и исламских стран призвали Израиль к прекращению боевых действий.
Телеканал Fox News сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета Национальной безопасности в Белом доме.
А CNN сообщило, что Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2256147-tramp-nazval-takera-karlsona-choknutym/
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