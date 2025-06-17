CNN: Трамп поручил как можно скорее организовать встречу с иранскими чиновникам

Издание CNN со ссылкой на источник сообщило, что Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками.

Источник сообщил, что глава Белого дома поручил своей команде быстрее организовать встречу с чиновниками из Ирана. Сообщается, что Трамп пытается определить, серьезно ли Тегеран настроен на дипломатию для разрешения конфликта с Израилем.

Как пишет издание, президент США с момента эскалации конфликта публично утверждает, что Иран должен сесть за стол переговоров, чтобы заключить сделку с Соединенными Штатами, а в частном порядке призывает свою команду держать открытыми линии связи с иранцами и иранскими посредниками.

На саммите G7 в Канаде Трамп сообщил своим коллегам, что ведутся переговоры о прекращении огня.

Напомним, Иран заявил о решимости продолжить войну с Израилем. Русская служба Би-би-си писала, каковы наихудшие сценарии развития событий.

Кроме того, по информации иранских СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи с пятницы вместе с семьей укрывается от авиаударов Израиля в подземном бункере.

При этом еще информатор издания, "дипломатический источник на Ближнем Востоке", сообщил, что израильский авиаудар по Мешхеду в воскресенье стал предупреждением для Али Хаменеи, что "нигде в стране ему не безопасно", чтобы "дать ему последний шанс принять решение" о полном свертывании программы по обогащению урана.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".

Накануне Нетаньяху заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана.

В свою очередь главы внешнеполитических ведомств 20 арабских и исламских стран призвали Израиль к прекращению боевых действий.

Телеканал Fox News сообщил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился созвать заседание членов Совета Национальной безопасности в Белом доме.