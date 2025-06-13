Еще одна авиакомпания приостановила полеты в Казахстан

Вслед за Flydubai эмиратская авиакомпания Air Arabia приостановила полеты в Казахстан и еще девять стран после удара Израиля по Ирану, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Как пишет издание, ссылаясь на заявление авиаперевозчика, в числе государств, куда лайнеры временно не будут летать — Иран, Ирак, Иордания, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан и Казахстан.

Полеты приостановлены на 13 и 14 июня. Кроме того, некоторые другие рейсы могут быть задержаны или перенаправлены, добавили в компании.

Ранее о приостановлении полетов в страны СНГ, в том числе в Казахстан, заявила авиакомпания Flydubai. Причиной стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

В компании добавили, что внимательно следят за ситуацией и корректируют расписание рейсов.

"Приносим извинения за любые неудобства, причиненные нашим пассажирам. Безопасность наших пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом", - добавили в пресс-службе.

А казахстанская авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам из-за ситуации на Ближнем Востоке - перевозчик предупредил об изменениях в маршрутах некоторых рейсов из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Между тем Авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации ввела полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон. Также в ЦАХАЛ заявили об уничтожении командования ВВС Корпуса стражей исламской революции, в том числе командующего Али Хаджизаде.

Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев". А Дональд Трамп призвал Иран подписать ядерную сделку, пока "не стало слишком поздно".

Между тем посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.