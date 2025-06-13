Главное об атаке Израиля на Иран: кто убит, что за цели и какие последствия

Израиль нанес широкомасштабные удары по ядерным и военным объектам в Иране, мотивируя их тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Убиты командующий Корпусом стражей исламской революции, начальник генштаба и ведущие физики-ядерщики. Иран назвал удары Израиля объявлением войны. Что заявляют власти двух стран и что говорят аналитики?

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Цели ударов

Израиль нанес удары по Ирану около 3:30 по местному времени (полночь по Гринвичу) в ночь на пятницу, 13 июня. Основные цели — ядерные объекты и командование иранскими войсками.

«Были нанесены удары по ключевым объектам иранской ядерной программы: по центру обогащения урана в Натанзе, по ученым, работающим над созданием иранской бомбы, и по компонентам программы создания баллистических ракет», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин сообщил, что в ударах приняли участие 200 израильских истребителей, которые поразили более 100 целей в Иране, было использовано более 330 различных боеприпасов.

Иран подтвердил попадание по заводу по обогащению урана в Натанзе. Власти утверждают, что радиационный фон в регионе не повышен. Размер ущерба, нанесенного заводу, еще оценивается.

Еще два ядерных объекта, в Фордо и Исфахане не пострадали, сообщали утром в МАГАТЭ. «Дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане не пострадал, — писал глава агентства Рафаэль Гросси в соцсети X. — На данный момент завод по обогащению топлива в Фордо не пострадал».

Вечером в пятницу появились сообщения об ударах по Фордо, там было слышно два взрыва, сообщает агентство Fars. Силы ПВО сбили беспилотник в районе ядерного объекта Фордо, передает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Агентство Reuters со ссылкой на иранское издание Nournews сообщает, что в результате атак Израиля на жилые районы Тегерана погибли 78 человек и 329 получили ранения.

На нескольких видео, которые верифицировала команда BBC Verify, виден огонь и дым в районе города Пираншехр на северо-западе страны. Предполагается, что там находится площадка для баллистических ракет.

Другое видео, также проверенное BBC Verify, запечатлело колонны дымы в провинции Керманшах на западе Ирана. Там, предположительно, находится база Корпуса стражей исламской революции и, вероятно, подземная ракетная база.

В ЦАХАЛ также заявили о масштабной атаке на системы ПВО на западе Ирана. По данным военных, десятки радаров и установок для запуска ракет земля-воздух были уничтожены.

Удары по системам ПВО, отмечает корреспондент Би-би-си Пол Адамс, означает, что Израиль готовит почву для дальнейших атак в ближайшие дни.

Днем в пятницу Израиль продолжил атаковать Иран. Армия Израиля сообщила, что поразила подземный комплекс на заводе в Натанзе, а иранские СМИ, рассказали об атаке на аэропорт Тебриз на северо-западе страны. Сообщается также об ударах по городам Шираз и Хорамабад, на опубликованных фото видны клубы дыма над ними.

Комментарий военного обозревателя Русской службы Би-би-си Ильи Абишева*:

«Оценить урон, нанесенный иранским военным структурам, можно лишь приблизительно. Но уже сейчас можно отметить несколько важных моментов.

Прежде всего, это невысокая эффективность иранской защиты воздушного пространства — многие военные эксперты ожидали от нее большего, тем более что Израиль не скрывал готовность с минуты на минуту нанести массированный удар по Ирану.

Одновременный взлет нескольких десятков ударных самолетов не мог остаться незамеченным силами ПВО Ирана, а довольно большое расстояние от Израиля (примерно 1000 км до иранской границы, а до Тегерана — 1500) давало им достаточно времени на реагирование.

Несмотря на это, число пораженных объектов оказалось высоко, и ни об одном сбитом израильском истребителе сообщений нет.

Можно предположить, что израильская авиация атаковала, не входя в зону действия ПВО, но в таком случае у иранских зенитчиков было еще больше времени на отражение удара относительно тихоходных (по сравнению с истребителем) крылатых ракет.

Неожиданностью стала и гибель верхушки иранского военного командования и ученых-ядерщиков — особо охраняемых лиц, тех, кто должен был одними из первых подняться по тревоге и переместиться в укрытие.

Возможное объяснение всему этому — Израиль атаковал не только силами авиации.

Источник в израильских силах безопасности сообщил Reuters, что боевые подразделения спецслужбы «Моссад» провели серию тайных операций в глубине иранской территории. Эти операции включали развертывание высокоточного оружия на открытых территориях вблизи иранских зенитно-ракетных комплексов, использование передовых технологий против иранских систем ПВО и создание базы ударных беспилотников недалеко от Тегерана, рассказал собеседник агентства.

Сообщения о новых ударах израильской авиации по стратегическим военным объектам на территории Ирана продолжают поступать. Как передают СМИ, атаке подвергся военный аэродром Тебриза, административного центра провинции Восточный Азербайджан.

Судя по развитию событий, нынешняя атака Израиля на Иран не выглядит как разовая акция — Израиль готовился к ней долго и серьезно. Такие операции многоступенчаты — вначале приоритет отдается поражению систем управления, противовоздушной и противоракетной обороны, а также целей, представляющих угрозу ответного удара.

Как правило, именно от результатов первого этапа операции зависит дальнейший ход военного конфликта. В случае его успеха могут начаться второй и последующие — еще более масштабные и разрушительные, поскольку военные возможности атакующей стороны с каждым днем будут только возрастать».

*Власти России включили Илью Абишева в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и намерена оспорить его в суде.

Кто убит

Как минимум трое командующих иранскими вооруженными силами погибли в результате израильских ударов, заявили в ЦАХАЛ и подтвердили в Иране.

Самый известный из них — командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

Подтверждена также гибель начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери.

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи уже назначил генерала Мохаммада Пакпура новым командующим (КСИР), а генерала Абдолрахима Мусави — новым начальником генштаба, сообщают иранские СМИ.

Иран также подтвердил, что в результате израильских атак убит командующий воздушно-космическими силами КСИР генерал Амир Али Хаджизаде, курировавший ракетную программу Ирана, пишет AP со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Всего, как утверждают источники Reuters, погибли не менее 20 высокопоставленных иранских командиров.

Помимо военных жертвами ударов стали по меньшей мере шесть ученых-ядерщиков, причастных к ядерной программе Ирана, сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

«Ученые Абдолхамид Минучехр, Ахмадреза Золфагари, Амирхоссейн Феки, Моталлеблизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси приняли мученическую смерть», — говорится в сообщении агентства.

Ближневосточный обозреватель Би-би-си Себастьян Ашер полагает, что новая атака Израиля «по-видимому, переняла часть стратегии, которая использовалась в израильском наступлении на „Хезболлу" в Ливане в ноябре прошлого года» — удары с целью вывести из строя ключевых членов руководства Ирана.

Такая стратегия в случае с «Хезболлой» имела разрушительные последствия для группировки, отмечает Ашер.

На кадрах из Тегерана видно, что, судя по всему, целью Израиля были конкретные здания. Это похоже на кадры атак Израиля на южные пригороды Бейрута, которые завершились убийством лидера Хезболлы Хасана Насраллы.

Хотя верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи не был целью этих атак, Израиль нанес беспрецедентных ущерб иранским элитам, считает Ашер. По его мнению, это значит, что Тегеран будет вынужден ответить более жестко, чем на предыдущие атаки, но в то же время реализовать такой ответ, возможно, будет намного сложнее.

«Вероятно, именно на это рассчитывал Нетаньяху, когда отдавал приказ эскалировать конфликт», — полагает Ашер.

Реакция Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в обращении к ООН назвал Израиля «объявлением войны» и призвал Совет Безопасности «немедленно заняться этим вопросом».

В Корпусе стражей исламской революции Ирана, подтвердив гибель своего командующего, заявили, что Израиль ожидает «суровая месть».

Хаменеи предупредил Израиль о «горьких и болезненных» последствиях.

В ЦАХАЛ заявили, что утром пятницы Иран выпустил в сторону Израиля около 100 дронов. Все они были, согласно заявлению израильских военных, перехвачены израильскими ПВО.

Адамс считает, что запущенные беспилотники — скорее символический ход: «Они далеки от масштабной атаки Тегерана баллистическими ракетами на Израиль в октябре прошлого года». «Несмотря на всю вызывающую риторику, способность Ирана нанести прямой военный ответ уже не та, что была», — пишет корреспондент Би-би-си.

Ситуация в Израиле

Когда ЦАХАЛ атаковал Иран, в Израиле объявили чрезвычайное положение.

Школы и детские сады были закрыты, общественный транспорт в городах работает, а междугородний уже работает по сокращенному расписанию.

Вот что рассказали жители Израиля Русской службе Би-би-си.

Нина Тютюник, Кирьят-Биалик (пригород Хайфы, север Израиля):

«После наступления перемирия бомбоубежище в моем подъезде завалили всякой рухлядью, соседи держат там старые стулья, поломанные велосипеды и так далее, но сейчас его расчистили буквально за час. Служба тыла предупредила, что после 12 дня ожидается возможный иранский ответ, и мы должны быть готовы провести в убежище много часов. Я собрала сумку, жду дальнейших распоряжений».

Герц Шамшон, Холон (центральная часть Израиля):

«У нас тут каждый день почти сирены, поэтому мы даже не дернулись, когда ночью загудело. И сообщения Службы тыла не сразу прочитали. Я узнал, что введен 4-й уровень угрозы около девяти утра. Собрали сумки — воду, еду, зарядные устройства для гаджетов, ждем распоряжений, но занимаемся своими обычными делами. Если при каждом обстреле жизнь в стране будет замирать, то все посыпется. В прошлом году Иран и Израиль уже обменялись ударами и все затихло. Есть риск, что проиранские хуситы и „Хезболла" захотят поддержать своих и тоже активизируются. Тогда на нас полетит с трех сторон, и это будет совсем неприятно, но такое тоже уже было в нашей истории, разберемся»

Шири Шмуэль, Эйлат (юг Израиля):

«Разбудила нас, как и всех жителей Израиля, сирена. У нас хуже ситуация с бомбоубежищами, чем в центре и на севере, именно из-за того, что раньше здесь было безопасно, и их не строили в каждом доме. Здесь одно убежище на несколько домов, и раньше люди не всегда знали, у кого ключ в случае экстренной ситуации. Но сейчас все изменилось. Все четко. Мы все знаем, куда бежать». «В городе в данный момент относительно спокойно. Эйлат — курортный город, и эта индустрия не может перестать работать. Отели, рестораны работают, как обычно. Но бросаются в глаза пустые пляжи, видимо, люди все же не рискуют уходить далеко от укрытий. И, насколько я слышала, все развлечения на воде отменены».

Что заявил Трамп — и что будет дальше

Президент США Дональд Трамп в интервью ABC News называл израильские удары по ядерным и военным объектам в Иране были «превосходными»,.

«Я думаю, что это было превосходно. Мы дали им [Ирану] шанс [на заключение сделки по ядерной программе], но они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный... И это еще не все», — сказал Трамп.

В своей соцсети Truth Social американский президент напомнил, что несколько раундов американо-иранских переговоров не привели к заключению соглашения.

«Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум в 60 дней, чтобы „заключить сделку". Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!», — написал Трамп.

В то же время издание Axios утверждает, что Трамп втайне одобрил израильские удары по Ирану вопреки его публичным заявлениям. «У нас было четкое одобрение со стороны США», — сообщил один из источников издания.

На вопрос, какое предупреждение получили Соединенные Штаты перед атакой, Трамп ответил в кратком телефонном интервью газете Wall Street Journal: «Предупреждение? Это не было предупреждение. Мы знали, что происходит».

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Фрэнк Гарднер полагает, Израиль пошел на огромный риск, начав операцию «Поднимающийся лев».

Израиль заявляет, что у него не было выбора. «За последние годы Иран обогатил уран в объемах, достаточных для создания девяти атомных бомб. В последние месяцы он впервые начал шаги по превращению этого урана в оружие. Если его не остановить, Иран сможет создать ядерное оружие в течение месяцев, максимум — года. Это прямая угроза существованию Израиля», — заявил в своем ночном обращении Нетаньяху.

По его словам, операция будет продолжаться «столько дней, сколько потребуется» для устранения угрозы со стороны Ирана.

Во втором обращении вечером в пятницу Нетаньяху сказал, что дал указание разработать операцию против ядерной программы Ирана в ноябре 2024 года, потому что Израиль зафиксировал ощутимые шаги, которые Тегеран предпринимал в направлении создания ядерного оружия. Нетаньяху изначально определил дату операции на конец апреля 2025 года, «различные причины» помешали провести ее в это время.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил Wall Street Journal, что операция Израиля против ядерных объектов Ирана еще далека от завершения, так как руководство страны запланировало ее на 14 дней.

Как отмечает издание, эти сроки соответствуют прогнозам аналитиков, так как за день одна волна ударов не сможет нанести достаточного ущерба ядерной программе Ирана. Кроме того, Израиль действует в Иране комплексно, чтобы одновременно нанести удары по объектам, руководству и арсеналу Ирана, тем самым ограничив возможность ответного удара, пишет Wall Street Journal.

На вопрос издания, какое влияние израильская атака может оказать на экономику, Трамп ответил: «Я думаю, в конечном итоге это будет здорово для рынка, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Это будет здорово для рынка — должно быть величайшим событием для рынка. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло бы большую угрозу человечеству».