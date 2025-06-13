Атака по Ирану: Израиль раскрыл подробности годами готовящейся операции

Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев", передает NUR.KZ со ссылкой на Israel Hayom.

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Издание опубликовало новые подробности относительно подготовительных операций, которые способствовали ударам Израиля по Ирану. Сообщается, что израильские военные и разведывательные силы активно сотрудничали в течение многих лет.

"Эта обширная подготовка включала сбор подробных разведданных и проведение операций по наблюдению за высокопоставленными должностными лицами иранского аппарата безопасности и учеными-атомщиками, которые впоследствии были ликвидированы. Эти усилия шли параллельно с тайной оперативной кампанией, направленной на подрыв стратегических ракетных возможностей Ирана", - сказано в публикации.

Отмечается, что эти скоординированные операции были специально нацелены на стратегическую ракетную инфраструктуру Ирана и сети противовоздушной обороны. В ходе своей оперативной деятельности оперативники "Моссада" внедрили специализированные боевые системы в широких масштабах, размещая их по всей иранской территории и направляя их на обозначенные цели.

Первоначально отряды "Моссада" действовали по всему центральному Ирану, развертывая системы высокоточного оружия на стратегически открытых территориях вблизи иранских установок зенитных ракет.

"После начала израильских операций эти системы получали сигналы наведения и активации, одновременно запуская высокоточные ракеты по обозначенным целям с поразительной точностью.

В ходе вторичной оперативной фазы, "Моссад" провели тайные операции, развернув системы атаки и передовые технологии, установленные на мобильных платформах. Когда началось внезапное наступление, эти системы вооружения поразили и полностью уничтожили свои назначенные цели - иранские оборонительные сооружения",- сказано в материале.

В ходе третьей оперативной фазы Израиль установил взрывоопасные беспилотные летательные аппараты, проникшие вглубь иранской территории задолго до наступления.

Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

С официальным заявлением по ситуации выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подтвердил гибель нескольких военных начальников и ученых и заявил, что Израиль "приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит".

Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

Кроме того, авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам из-за ситуации на Ближнем Востоке - перевозчик предупредил об изменениях в маршрутах некоторых рейсов.