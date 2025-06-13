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Одна из авиакомпаний приостановила полеты в Казахстан и еще ряд стран

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Самолет летит в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эмиратская авиакомпания flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ. Причина - эскалация ситуации на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

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Об этом изданию сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан были отменены 13 и 14 июня", - заявил представитель авиаперевозчика.

В компании добавили, что внимательно следят за ситуацией и корректируют расписание рейсов.

"Приносим извинения за любые неудобства, причиненные нашим пассажирам. Безопасность наших пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом", - добавили в пресс-службе.

Отметим, ранее казахстанская авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам из-за ситуации на Ближнем Востоке - перевозчик предупредил об изменениях в маршрутах некоторых рейсов из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Между тем посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ писали о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон. Также в ЦАХАЛ заявили об уничтожении командования ВВС Корпуса стражей исламской революции, в том числе командующего Али Хаджизаде.

Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев". А Дональд Трамп призвал Иран подписать ядерную сделку, пока "не стало слишком поздно".

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Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255334-odna-iz-aviakompaniy-priostanovila-polety-v-kazahstan-i-eshche-ryad-stran/