Израиль объявил мобилизацию тысяч резервистов
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Армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон, передает NUR.KZ со ссылкой на "Газета.ru".
Об этом сообщило израильское издание Ynet, содержание которого на русском языке приводит Газета.ru.
"Армия обороны Израиля направляет тысячи резервистов в соответствии с приказом 8, в основном в критические формирования: ВВС, командование тыла, северное и центральное командования, военную разведку и командование противотанковой обороны", - говорится в сообщении.
Кроме того, ЦАХАЛ также повышает готовность в дивизиях, дислоцированных в Иудее и Самарии. Также устанавливается кордон вокруг палестинских городов и усиливается присутствие сил в регионе.
Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.
С официальным заявлением по ситуации выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подтвердил гибель нескольких военных начальников и ученых и заявил, что Израиль "приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит".
Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.
Кроме того, авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам из-за ситуации на Ближнем Востоке - перевозчик предупредил об изменениях в маршрутах некоторых рейсов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255196-izrail-obyavil-mobilizaciyu-tysyach-rezervistov/