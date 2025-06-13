Израиль объявил мобилизацию тысяч резервистов

Армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон, передает NUR.KZ со ссылкой на "Газета.ru".

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Об этом сообщило израильское издание Ynet, содержание которого на русском языке приводит Газета.ru.

"Армия обороны Израиля направляет тысячи резервистов в соответствии с приказом 8, в основном в критические формирования: ВВС, командование тыла, северное и центральное командования, военную разведку и командование противотанковой обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦАХАЛ также повышает готовность в дивизиях, дислоцированных в Иудее и Самарии. Также устанавливается кордон вокруг палестинских городов и усиливается присутствие сил в регионе.

Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

С официальным заявлением по ситуации выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подтвердил гибель нескольких военных начальников и ученых и заявил, что Израиль "приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит".

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

Кроме того, авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам из-за ситуации на Ближнем Востоке - перевозчик предупредил об изменениях в маршрутах некоторых рейсов.