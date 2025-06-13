Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высшего командования ВВС Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении командования ВВС Корпуса стражей исламской революции, в том числе командующего Али Хаджизаде, передает NUR.KZ.

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Как указано в заявлении ЦАХАЛ, разведка установила, что высшее командование ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) собралось в подземном командном центре, чтобы подготовиться к атаке на Израиль.

"В рамках комбинированного начального удара истребители ВВС Израиля нанесли удар по командному центру, где находился командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде вместе с другими высокопоставленными должностными лицами.

Вместе с Хаджизаде уничтожили командующего БПЛА ВВС КСИР Тахер Пура и командующего Воздушным командованием ВВС КСИР Давуда Шайхяна", - сказано в сообщении.

По информации ЦАХАЛ, военно-воздушные силы КСИР несут ответственность за "нападения на израильских мирных жителей". В Израиле утверждают, что Гаджизаде и его подчиненные командовали прямыми ракетными и беспилотными атаками Ирана на Израиль в октябре 2024 года и прямым ракетным ударом в апреле 2024 года.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удар по крупнейшему в Иране объекту по обогащению урана в районе Натанза.

"Это крупнейший объект по обогащению урана в Иране, который функционировал в течение многих лет для достижения потенциала ядерного оружия и вмещает инфраструктуру, необходимую для обогащения урана до военного уровня.

В ходе ударов была повреждена подземная часть объекта. В этой зоне находится многоэтажный цех обогащения с центрифугами, электропомещениями и дополнительной вспомогательной инфраструктурой. Кроме того, были нанесены удары по критической инфраструктуре, обеспечивающей непрерывную работу объекта и продолжающиеся усилия иранского режима по получению ядерного оружия", - добавили в ЦАХАЛ.

Напомним, этой ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий. В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

С официальным заявлением по ситуации выступил верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Он подтвердил гибель нескольких военных начальников и ученых и заявил, что Израиль "приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит".

Кроме того, армия обороны Израиля объявила мобилизацию тысяч резервистов, а вокруг палестинских городов будет создан кордон.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана.

Кроме того, авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам из-за ситуации на Ближнем Востоке - перевозчик предупредил об изменениях в маршрутах некоторых рейсов.

Также выяснилось, что Израиль много лет проводил тайные операции в Иране, которые позволили успешно провести операцию под кодовым названием "Восходящий лев". А Дональд Трамп призвал Иран подписать ядерную сделку, пока "не стало слишком поздно".