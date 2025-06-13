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На крупнейшем ядерном объекте Ирана произошли взрывы после атаки Израиля (видео)

Опубликовано:

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Ядерный объект в Иране
Ядерный объект в Иране. Кадр из видео: x.com/HamedMusher

После атаки Израиля на важнейшем объекте ядерной программы Ирана в Натанзе прозвучало несколько взрывов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Как пишет издание, ссылаясь на иранские СМИ, два взрыва прогремели в Натанзе в 4:15.

СМИ пишут, что после первых двух взрывов было слышно еще несколько похожих на взрывы звуков, но утверждается, что это звуки активации систем ПВО.

В настоящее время в этом районе дислоцированы военные и силовые ведомства, а также агентства по оказанию помощи, сообщает местное телевидение.

Примерно после 8 часов утра (по времени Астаны) СМИ сообщили о еще одном взрыве на ядерном объекте в Натанзе.

Напомним, сегодня ночью израильские военные нанесли удар по Ирану - СМИ пишут о взрывах в Тегеране, в соцсетях публикуют фото и видео горящих и разрушенных зданий.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, министр обороны Кац заявил, что страна ожидает ответного удара от Ирана ракетами и беспилотниками.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Иран располагал ресурсами для создания ядерного оружия, поэтому Израиль начал операция, чтобы "защитить себя и соседей".

Эксперты пишут, что израильские удары могут стать началом военного конфликта, который представляет серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против израильской атаки на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему считает ядерную сделку с Ираном возможной. А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США были предупреждены об атаке, но в ней не участвовали.

"Израиль сообщил нам, что, по их мнению, эти действия необходимы для его самообороны. (...) Позвольте мне прояснить: Ирану не следует нападать на интересы или персонал США", — добавил глава Госдепартамента.

Позже стало известно, что Израиль нанес второй удар по Ирану.

С официальным заявлением по ситуации выступил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подтвердил гибель нескольких военных начальников и ученых и заявил, что Израиль "приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и он ее обязательно получит".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255007-na-krupneyshem-yadernom-obekte-irana-proizoshli-vzryvy-posle-ataki-izrailya-video/