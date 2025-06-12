Полицейские нашли выжившего в авиакатастрофе в Индии
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Выжившего, сидевшего в самолете на месте 11А, обнаружили стражи порядка на месте крушения самолета в Индии, передает издание ANI со ссылкой на комиссара полиции Ахмадабада.
Сообщается, что мужчину доставили в больницу - он проходит лечение.
Издание подчеркивает, что пока власти не могут сказать точное количество погибших в результате трагедии, так как самолет упал в жилом районе.
Ожидается, что число жертв может увеличиться.
Как сообщает Hindustan Times, выживший пассажир - 40-летний гражданин Великобритании Рамеш Вишвакумар.
"Через 30 секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет упал. Все произошло так быстро", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что погибли все 242 человека, которые находились на борту лайнера.
Напомним, рухнувший самолет летел в Лондон и потерпел крушение после взлета.
После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.
Также в СМИ появилась информация о выживших в результате авиакатастрофы. Сообщалось, что их госпитализируют в медучреждения.
Авиакомпания Air India сообщила, что среди пассажиров было: 169 граждан Индии, 53 - Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец.
Также стало известно, что самолет рухнул на здание общежития для врачей.
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии в связи с произошедшей трагедией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254908-policeyskie-nashli-vyzhivshego-v-aviakatastrofe-v-indii/