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Крушение самолета в Индии: сообщается о гибели всех 242 человек на борту

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Қазақ тілінде оқу
На месте крушения
На месте крушения. Фото: Sam Panthaky / AFP via Getty Images

Сегодня в Индии разбился самолет, на борту которого находились 242 человека. По предварительной информации местной полиции сообщается, что никто не выжил.

Все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета, по предварительным данным, погибли, сообщают News18 и ТАСС.

Кроме того, "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ пишут, что более 20 студентов медицинского колледжа могли погибнуть в результате падения самолета на крышу общежития в Индии.

Напомним, рухнувший самолет летел в Лондон и потерпел крушение после взлета.

После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.

Также в СМИ появилась информация о выживших в результате авиакатастрофы. Сообщалось, что их госпитализируют в медучреждения.

Авиакомпания Air India сообщила, что среди пассажиров было: 169 граждан Индии, 53 - Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец.

Также стало известно, что самолет рухнул на здание общежития для врачей.

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Крушение самолета в Индии
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254848-krushenie-samoleta-v-indii-nikto-ne-vyzhil-soobshchayut-smi/