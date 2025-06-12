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CМИ сообщают о выживших после крушения самолета в Индии

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Қазақ тілінде оқу
Тушение пожара на месте кружения самолета в Индии
Тушение пожара. Скриншот из видео: t.me/svezhesti

СМИ сообщают, что в результате крушения самолета, которое произошло сегодня утром близ аэропорта Ахмадабада в Индии, есть выжившие, передает NUR.KZ.

Как сообщает NDTV, в результате крушения самолета есть выжившие. На место трагедии прибыло не менее 20 машин скорой помощи. Некоторые из них увезли раненных в больницу.

Напомним, самолет упал в жилом районе. Сообщается, что полиция перекрыла движение транспорта в этом районе.

По информации агентства ANI, на месте крушения работают пожарные. Мобилизованы спасательные отряды и прилагаются все усилия для оказания неотложной медицинской помощи всем пострадавшим после крушения самолета.

Напомним, сегодня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет - инцидент прокомментировала авиакомпания Air India.

По информации местных СМИ, на борту находилось больше 240 человек - пассажиры и члены экипажа.

Самолет летел в Лондон. Трагедия произошла после взлета.

В социальных сетях очевидцы публикуют кадры с места крушения пассажирского лайнера.

Позже появилось видео с моментом падения самолета. На нем видно, как самолет теряет высоту, пролетая над домами, а после следует взрыв. Пламя поднимается вверх от места крушения самолета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254764-cmi-soobshchayut-o-vyzhivshih-posle-krusheniya-samoleta-v-indii/