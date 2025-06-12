Пассажирский самолет разбился в Индии: на борту находилось больше 240 человек (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сегодня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет - инцидент прокомментировала авиакомпания Air India в своем профиле в соцсети Х, передает NUR.KZ.
"Рейс AI171, выполнявший рейс Ахмадабад-Лондон Гатвик, сегодня, 12 июня 2025 года, попал в инцидент. В настоящий момент мы выясняем подробности и опубликуем дальнейшие обновления в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла во время взлета, пишет издание India Today. Рухнул самолет Boeing 787-8 Dreamliner.
После крушения на место происшествия выехали экстренные службы, в том числе семь пожарных машин. Сообщается, что на борту находились 242 человека.
А как пишет издание News 18, на борту находились 244 человека (232 пассажира и 12 членов экипажа).
По информации Британской энциклопедии, Ахмадабад - город на западе Индии, самый большой город штата Гуджарат, один из пяти крупнейших в Индии с населением в 5,8 миллионов жителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254731-samolet-razbilsya-v-indii-video/