Пассажирский самолет разбился в Индии: на борту находилось больше 240 человек (видео)

Сегодня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет - инцидент прокомментировала авиакомпания Air India в своем профиле в соцсети Х, передает NUR.KZ.

"Рейс AI171, выполнявший рейс Ахмадабад-Лондон Гатвик, сегодня, 12 июня 2025 года, попал в инцидент. В настоящий момент мы выясняем подробности и опубликуем дальнейшие обновления в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла во время взлета, пишет издание India Today. Рухнул самолет Boeing 787-8 Dreamliner.

После крушения на место происшествия выехали экстренные службы, в том числе семь пожарных машин. Сообщается, что на борту находились 242 человека.

А как пишет издание News 18, на борту находились 244 человека (232 пассажира и 12 членов экипажа).

По информации Британской энциклопедии, Ахмадабад - город на западе Индии, самый большой город штата Гуджарат, один из пяти крупнейших в Индии с населением в 5,8 миллионов жителей.