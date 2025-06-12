Момент падения пассажирского самолета в Индии попал на видео
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Момент падения пассажирского самолета в Индии сняли на видео - инцидент произошел утром близ аэропорта Ахмадабада, на аборту находилось свыше 240 человек, передает NUR.KZ.
Кадры трагедии распространяются в соцсетях. На них видно, как самолет теряет высоту, пролетая над домами, а после следует взрыв. Пламя поднимается вверх от места крушения самолета.
Напомним, сегодня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет - инцидент прокомментировала авиакомпания Air India.
По информации местных СМИ, на борту находилось больше 240 человек - пассажиры и члены экипажа.
Самолет летел в Лондон. Трагедия произошла после взлета.
В социальных сетях очевидцы публикуют кадры с места крушения пассажирского лайнера.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254749-moment-padeniya-passazhirskogo-samoleta-v-indii-popal-na-video/