Момент падения пассажирского самолета в Индии попал на видео

Момент падения пассажирского самолета в Индии сняли на видео - инцидент произошел утром близ аэропорта Ахмадабада, на аборту находилось свыше 240 человек, передает NUR.KZ.

Кадры трагедии распространяются в соцсетях. На них видно, как самолет теряет высоту, пролетая над домами, а после следует взрыв. Пламя поднимается вверх от места крушения самолета.

Напомним, сегодня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет - инцидент прокомментировала авиакомпания Air India.

По информации местных СМИ, на борту находилось больше 240 человек - пассажиры и члены экипажа.

Самолет летел в Лондон. Трагедия произошла после взлета.

В социальных сетях очевидцы публикуют кадры с места крушения пассажирского лайнера.