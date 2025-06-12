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Крушение самолета в Индии: озвучена одна из версий произошедшего

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Экстренные службы на месте крушения
Экстренные службы на месте крушения. Фото: Sam Panthaky/AFP via Getty Images

Бывший пилот Саурабх Бхатнагар озвучил версию крушения самолета близ Ахмадабада в Индии - лайнер мог столкнуться с птицами, пишет РИА Новости.

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Эксперт поделился мнением в эфире местного телеканала NDTV.

"На первый взгляд, это выглядит как случай множественных столкновений с птицами, в результате чего оба двигателя потеряли мощность", - считает экс-пилот.

Бхатнагар заявил, что взлет был идеальным, однако после самолет начал снижаться. Это, как отметил эксперт, может произойти только в случае потери мощности двигателя или если самолет перестал развивать подъемную силу.

Он также добавил, что расследование трагедии установит точную причину.

Напомним, рухнувший самолет летел в Лондон и потерпел крушение после взлета.

После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.

Также в СМИ появилась информация о выживших в результате авиакатастрофы. Сообщалось, что их госпитализируют в медучреждения.

Авиакомпания Air India сообщила, что среди пассажиров было: 169 граждан Индии, 53 - Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец. По информации местных СМИ, погибли 133 человека.

Также стало известно, что самолет рухнул на здание общежития для врачей.

В МИД РК сообщили, что информация о погибших или пострадавших гражданах РК в результате крушения самолета авиакомпании Air India не поступала.

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Крушение самолета в Индии
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254830-krushenie-samoleta-v-indii-ozvuchena-odna-iz-versiy-proizoshedshego/