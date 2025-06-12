Крушение самолета в Индии: озвучена одна из версий произошедшего

Бывший пилот Саурабх Бхатнагар озвучил версию крушения самолета близ Ахмадабада в Индии - лайнер мог столкнуться с птицами, пишет РИА Новости.

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Эксперт поделился мнением в эфире местного телеканала NDTV.

"На первый взгляд, это выглядит как случай множественных столкновений с птицами, в результате чего оба двигателя потеряли мощность", - считает экс-пилот.

Бхатнагар заявил, что взлет был идеальным, однако после самолет начал снижаться. Это, как отметил эксперт, может произойти только в случае потери мощности двигателя или если самолет перестал развивать подъемную силу.

Он также добавил, что расследование трагедии установит точную причину.

Напомним, рухнувший самолет летел в Лондон и потерпел крушение после взлета.

После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.

Также в СМИ появилась информация о выживших в результате авиакатастрофы. Сообщалось, что их госпитализируют в медучреждения.

Авиакомпания Air India сообщила, что среди пассажиров было: 169 граждан Индии, 53 - Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец. По информации местных СМИ, погибли 133 человека.

Также стало известно, что самолет рухнул на здание общежития для врачей.

В МИД РК сообщили, что информация о погибших или пострадавших гражданах РК в результате крушения самолета авиакомпании Air India не поступала.

Глава господства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии.