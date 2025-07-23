"Почему ты отключил двигатели?" Предварительный отчет крушения самолета Air India породил еще больше споров

Когда был опубликован предварительный отчет об июньском крушении самолета Boeing 787 авиакомпании Air India, в результате которого погибли 260 человек, многие надеялись, что он принесет какую-то ясность, однако 15-страничный документ вызвал новую волну спекуляций. Несмотря на взвешенный тон отчета, расследователей, авиационных аналитиков и общественность взволновала одна деталь.

Это сокращенный и адаптированный перевод материала корреспондента Би-би-си. Полную версию на английском языке можно почитать здесь.

В статью добавлены дополнительные детали.

Согласно отчету, через несколько секунд после взлета оба переключателя подачи топлива в кабине пилотов Boeing 787 внезапно перешли в положение cut-off (отключено).

Речевой самописец (CVR) зафиксировал, что один из пилотов спросил другого, почему тот отключил оба двигателя, на что собеседник отвечает, что он этого не делал. Кто именно произносил эти фразы — не уточняется.

Во время взлета самолетом управлял второй пилот, а командир воздушного судна контролировал процесс. Это нормальная практика в гражданской авиации.

Переключатели были возвращены в положение run (работает), что привело к повторному автоматическому запуску обоих двигателей. В момент крушения один двигатель запустился и начал восстанавливать тягу, а второй не восстановил полную мощность.

Самолет пробыл в воздухе менее минуты и рухнул на жилой район города Ахмедабад рядом с аэропортом.

С тех пор как вышел предварительный отчет, возникло множество спекулятивных версий. Полный отчет ожидается примерно через год.

Wall Street Journal и Reuters сообщили, что «новые детали расследования катастрофы самолета Air India сместили фокус внимания на старшего пилота, находившегося в кабине».

Итальянская газета Corriere della Sera утверждает со ссылкой на источники, что второй пилот неоднократно спрашивал командира, «зачем тот отключил двигатели».

Командиром воздушного судна был 56-летний Сумит Сабхарвал, вторым пилотом, который управлял самолетом в этот момент (в гражданской авиации это называется Pilot Flying, PF) — 32-летний Клайв Кундер.

В совокупности у них было более 19 тысяч часов налета — причем почти половина на Boeing 787. Оба прошли перед вылетом все медицинские проверки.

Волна спекулятивных теорий вызвала недовольство следователей и разозлила индийских пилотов.

На прошлой неделе Бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB) заявило, что «некоторые представители международных СМИ снова и снова делают выводы на основе выборочной и неподтвержденной информации». По мнению AAIB, это безответственно, потому что расследование все еще продолжается.

Дженнифер Хомэнди, глава американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), который участвует в расследовании, назвала сообщения в СМИ «преждевременными и спекулятивными», подчеркнув, что «расследования такого масштаба требуют времени».

В комментариях к ее посту пользователи требуют обнародовать полную аудиозапись из кабины пилотов.

Индийская Ассоциация коммерческих пилотов осудила поспешные обвинения в адрес экипажа, назвав их «опрометчивыми» и «крайне бестактными», и призвала воздержаться от выводов до публикации окончательного отчета.

Сэм Томас, глава Ассоциации пилотов Индии (ALPA India) заявил Би-би-си, что «спекуляции восторжествовали над открытостью и прозрачностью», и подчеркнул необходимость анализа документации и истории технического обслуживания самолета наряду с данными речевого самописца в кабине экипажа.

В центре спора оказался лишь короткий фрагмент записи переговоров пилотов. Полная расшифровка, которая появится в окончательном отчете, должна пролить свет на то, что же действительно произошло.

Как объясняет один расследователь авиапроисшествий, живущий в Канаде и пожелавший остаться анонимным, представленный в отчете фрагмент разговора допускает несколько интерпретаций.

«Если пилот B [второй пилот] действительно повернул переключатели, пусть даже неумышленно и неосознанно, — вполне возможно, что он потом отрицал это, — считает эксперт. — Но если пилот A сделал это умышленно и сознательно, он мог задать этот вопрос, прекрасно зная, что записи бортового самописца будут тщательно изучены, с целью отвлечь внимание и избежать идентификации как виновного».

«Даже если AAIB в итоге сможет точно определить, кто что сказал, это все равно не дает однозначного ответа на вопрос, кто отключил двигатели. Возможно, мы вообще никогда не узнаем ответа на этот вопрос».

Как подчеркнули в разговоре с Би-би-си расследователи, хотя и есть веские основания полагать, что топливные переключатели были отключены вручную, важно сохранять «способность к непредубежденным суждениям».

Некоторые пилоты предполагают, что неисправность системы цифрового управления двигателем (FADEC), которая отслеживает его параметры, теоретически могла вызвать автоматическое отключение в случае получения ложных сигналов от датчиков.

Однако если восклицание пилота — «почему ты отключил двигатели» — прозвучало после того, как переключатели подачи топлива были переведены в положение cut-off, как указано в предварительном отчете, это подрывает высказанную выше теорию.

Финальный отчет, скорее всего, будет включать синхронизированную по времени расшифровку переговоров в кабине и подробный анализ данных о двигателе, что поможет прояснить ситуацию.

Больше вопросов вызывает не то, кто что сказал, а то, что не было сказано.

Предварительный отчет не содержит полной расшифровки записей речевого самописца, приводятся только реплики, показывающие, что происходило в последние секунды.

Возникает вопрос: следователи знают, кто что говорил, но не раскрывают детали по этическим причинам — или они не уверены, где чей голос, и им нужно больше времени на изучение, прежде чем публиковать выводы?

Питер Гёлц, бывший топ-менеджер NTSB, считает, что AAIB должна опубликовать расшифровку с указанием, кому принадлежит какая реплика.

«Если какие-либо неисправности начались во время взлета, они должны были быть зафиксированы бортовым самописцем и, скорее всего, запустили бы тревожные оповещения в системе управления полетом — и экипаж почти наверняка заметил бы их и, что важнее, обсудил бы».

Эксперты призывают не делать преждевременных выводов.

«Нужно быть осторожными, потому что легко предположить: если переключатели были отключены, значит это было сделано намеренно — ошибка пилота, суицид, что-нибудь еще. И это опасная дорожка при таком ограниченном объеме информации», — сказал в комментарии Би-би-си Шон Прухницки, бывший расследователь авиапроисшествий и авиационный эксперт из Университета штата Огайо.

На прошлой неделе глава AAIB указал, что цель предварительного отчета — «дать информацию о том, ЧТО произошло».

«Слишком рано делать окончательные выводы», — заявил он, подчеркнув, что расследование продолжается и в финальном отчете будут и причины, и рекомендации. Он пообещал публиковать обновления по «техническим вопросам или вопросам, представляющим общественный интерес» по мере появления новой информации.

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