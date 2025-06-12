Самолет разбился в Индии: видео с места крушения появились в Сети

Сегодня недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии разбился самолет с 232 пассажирами на борту. В Сети появились фото и видео с места крушения, передает NUR.KZ.

Напомним, инцидент произошел во время взлета. По данным СМИ, разбился самолет рейса авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон. На борту находилось больше 240 человек (232 пассажира и 12 членов экипажа).

В Сети появились фото и видео с места крушения.

Добавим, момент падения пассажирского самолета в Индии сняли на видео - кадры трагедии распространяются в соцсетях. На них видно, как самолет теряет высоту, пролетая над домами, а после следует взрыв. Пламя поднимается вверх от места крушения самолета.

Напомним, в прошлом году в мае в Индии загорелся самолет Airbus A320 авиакомпании Air India Express со 179 пассажирами на борту. ЧП обошлось без пострадавших.

В этом году, в конце мая, частный самолет упал на жилые дома в США: сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших.

Ранее, в феврале этого года, самолет Военно-морских сил США потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от военно-морской авиабазы ​​Норт-Айленд.

Отметим, 1 февраля в Филадельфии, США, произошла авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак.

В январе этого года в американском городе Фуллертон, расположенном в штате Калифорния, легкомоторный самолет потерпел крушение и упал на здание. Тогда также погибли люди.