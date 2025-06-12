Погибли 133 человека: что известно о крушении пассажирского самолета в Индии

Крушение пассажирского самолета в Индии произошло сегодня в Индии близ аэропорта Ахмадабада. По информации Air India, на борту находились иностранные граждане.

Авиакомпания пишет, что среди пассажиров было: 169 граждан Индии, 53 - Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец.

"Пострадавших доставляют в ближайшие больницы", - говорится в сообщении.

Всего на борту находилось 242 человека, включая 12 членов экипажа.

Издание India Today со ссылкой на управление гражданской авиации сообщает, что самолет разбился спустя пять минут после вылета.

Самолет рухнул на жилой район. На месте работают экстренные службы.

Издание News 18 сообщает о гибели 133 человек в результате данной трагедии.

Также сообщается, что премьер-министр страны Нарендра Моди попросил министров гражданской авиации и внутренних дел отправиться в Ахмадабад и обеспечить оказание всей возможной помощи пострадавшим.

Работа аэропорта Ахмадабада была приостановлена из-за авиакатастрофы.

Напомним, рухнувший самолет летел в Лондон и потерпел крушение после взлета.

После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.

Также в СМИ появилась информация о выживших в результате авиакатастрофы. Сообщалось, что их госпитализируют в медучреждения.