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Разбившийся в Индии самолет упал на общежитие для врачей

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Крушение самолета
Крушение самолета. Фото: t.me/kontext_channel

В Индии самолет компании Air India, летевший в Лондон, во время крушения рухнул на здание общежития для врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство Ani.

Об этом агентство Ani сообщило в соцсети Х со ссылкой на заявление сотрудника местной полиции.

Отмечается также, что сотрудники правоохранительных органов и спасатели прибыли на место ЧП в течение 2-3 минут после катастрофы.

Напомним, инцидент произошел во время взлета. Самолет разбился недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат в Индии.

В Сети появились фото и видео с места крушения. Сам момент падения пассажирского самолета также сняли на видео - кадры трагедии распространяются в соцсетях. На них видно, как самолет теряет высоту, пролетая над домами, а после следует взрыв. Пламя поднимается вверх от места крушения самолета.

СМИ сообщают, что в результате крушения самолета есть выжившие. На место трагедии прибыло не менее 20 машин скорой помощи. Некоторые из них увезли раненных в больницу.

По информации авиакомпании, среди пассажиров было: 169 граждан Индии, 53 - Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец. На момент публикации сообщалось о гибели 133 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2254791-razbivshiysya-v-indii-samolet-upal-na-obshchezhitie-dlya-vrachey/