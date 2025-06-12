Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии в связи с авиакатастрофой

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии в связи с произошедшей трагедией, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в телеграмме на имя премьер-министра Индии Нарендры Моди выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Ахмедабада.

Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе.

Напомним, рухнувший самолет летел в Лондон и потерпел крушение после взлета.

После в Сети появились видео с места крушения лайнера, а также момент падения самолета.

Также в СМИ появилась информация о выживших в результате авиакатастрофы. Сообщалось, что их госпитализируют в медучреждения.

Авиакомпания Air India сообщила, что среди пассажиров было: 169 граждан Индии, 53 - Великобритании, семь граждан Португалии и один канадец.

Также стало известно, что самолет рухнул на здание общежития для врачей.

В МИД РК сообщили, что информация о погибших или пострадавших гражданах РК в результате крушения самолета авиакомпании Air India не поступала.

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