Протесты против политики Трампа вслед за Лос-Анджелесом охватили Нью-Йорк, Чикаго и другие города
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Вслед за Лос-Анджелесом акции протеста против миграционной политики Трампа начались и в других крупных городах США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Как сообщает телеканал, во вторник, 10 июня, в Нью-Йорке протестующие собрались на Фоли-сквер, площади в центре Манхэттена, где расположено множество административных зданий судов. По данным журналистов, протесты проходят мирно, полиция не применяла силу в отношении демонстрантов.
В Чикаго и Филадельфии протестующие вышли на улицы городов, маршируя среди транспорта с плакатами "Отменить ICE" и "Освободить Махмуда Халиля", выпускника Колумбийского университета, задержанного ICE в начале этого года.
В Сан-Франциско демонстранты скандировали "Объединенные люди никогда не будут разделены" возле иммиграционного суда, устроив пикет у входа.
Как отмечает телеканал, акции протесты в других городах начались в знак солидарности с Лос-Анджелесом, где протесты не стихают с пятницы.
Между тем, как сообщает телеканал, в Чикаго в толпу протестующих въехал автомобиль. Машина задела нескольких пешеходов, держащих плакаты, и велосипедиста.
При этом о задержании водителя не сообщается - судя по кадрам в соцсетях, он просто уехал с места ДТП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254122-protesty-protiv-politiki-trampa-vsled-za-los-andzhelesom-ohvatili-nyu-york-chikago-i-drugie-goroda/