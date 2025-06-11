Протесты против политики Трампа вслед за Лос-Анджелесом охватили Нью-Йорк, Чикаго и другие города

Вслед за Лос-Анджелесом акции протеста против миграционной политики Трампа начались и в других крупных городах США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Свежая публикация по теме: Комендантский час ввели в Лос-Анджелесе на фоне протестов

Как сообщает телеканал, во вторник, 10 июня, в Нью-Йорке протестующие собрались на Фоли-сквер, площади в центре Манхэттена, где расположено множество административных зданий судов. По данным журналистов, протесты проходят мирно, полиция не применяла силу в отношении демонстрантов.

В Чикаго и Филадельфии протестующие вышли на улицы городов, маршируя среди транспорта с плакатами "Отменить ICE" и "Освободить Махмуда Халиля", выпускника Колумбийского университета, задержанного ICE в начале этого года.

В Сан-Франциско демонстранты скандировали "Объединенные люди никогда не будут разделены" возле иммиграционного суда, устроив пикет у входа.

Как отмечает телеканал, акции протесты в других городах начались в знак солидарности с Лос-Анджелесом, где протесты не стихают с пятницы.

Между тем, как сообщает телеканал, в Чикаго в толпу протестующих въехал автомобиль. Машина задела нескольких пешеходов, держащих плакаты, и велосипедиста.

При этом о задержании водителя не сообщается - судя по кадрам в соцсетях, он просто уехал с места ДТП.