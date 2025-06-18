Массовые протесты в США: власти Лос-Анджелеса отменили комендантский час

Мэр Лос-Анджелеса отменила комендантский час, который она ввела во время массовых протестов, направленных против иммиграционной политики властей, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс отменила введенный ею комендантский час в Лос-Анджелесе, который был впервые введен в ответ на столкновения с полицией и вандализм.

По ее словам, комендантский час обеспечил "успех по профилактике и пресечению преступности", а также "защитил магазины, рестораны, предприятия и жителей от людей, занимающихся вандализмом".

Также она отметила снизившееся число арестов во время демонстраций, также указав на "снижение случаев насилия".

Протесты в Лос-Анджелесе

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

Затем Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии. После этого генпрокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

Вскоре власти штата заявили, что в городе начались грабежи, разгромы и акты вандализма. В полиции заявили о 200 задержанных, а мэр сообщила о более чем 20 разгромленных магазинах. Затем сообщили, что на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе начнет действовать комендантский час.

Кроме того, на брифинге в МИД официального представителя Айбека Смадиярова спросили, будут ли эвакуировать казахстанцев из Лос-Анджелеса, где происходят массовые беспорядки.

Все граждане могут посмотреть, что там происходит. Мы же не нянька, каждому гражданину говорить - вот это не делай, то делай. (…) Эвакуировать мы никого не планируем", - сообщили в ведомстве.