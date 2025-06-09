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Трамп заявил, что "освободит" Лос-Анджелес от мигрантов

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Лос-Анджелес вид сверху
Лос-Анджелес. Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Лос-Анджелес "захватили мигранты" и он намерен его освободить, передает NUR.KZ.

"Некогда великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными иммигрантами и преступниками. Теперь агрессивные толпы мятежников нападают на наших федеральных агентов, пытаясь остановить наши операции по депортации — но эти беззаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость", - написал Трамп.

Он поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, министру обороны Питу Хегсету и генеральному прокурору Пэм Бонди в координации со всеми другими соответствующими министерствами и агентствами предпринять все необходимые действия для "освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и положить конец этим беспорядкам мигрантов".

"Порядок будет восстановлен, нелегалы ​​будут изгнаны, а Лос-Анджелес будет освобожден", - добавил глава США.

Как уточняет РБК, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня, они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Жители стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускал и фейерверки. Известно об одном пострадавшем во время пятничных событий.

Вчера стало известно, что протесты удалось подавить с помощью Нацгвардии.

В Белом доме заявили, что аресты и жесткое подавление протестов необходимо "для остановки и обращения вспять вторжения нелегальных преступников" .

Русская служба BBC пишет, что скорость, с которой Трамп отреагировал на происходящее, свидетельствует о том, что его администрация готова к этой борьбе и даже жаждет ее.

Белый дом считает, что законность и порядок, а также агрессивное обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства являются для него вопросами, в которых он находится в выигрышной позиции.

Действия Трампа воодушевят основную базу его сторонников и могут повлиять на неопределившихся избирателей, обеспокоенных вопросами общественной безопасности. Подробнее - здесь.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253333-tramp-zayavil-chto-osvobodit-los-andzheles-ot-migrantov/