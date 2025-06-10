"Город сгорел бы дотла": Трамп высказался об отправке военных в Лос-Анджелес

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social высказался об отправке военных в Лос-Анджелес для противодействия протестам, передает NUR.KZ.

"Если бы я не отправил войска в Лос-Анджелес в последние три ночи, этот когда-то красивый и великий город сейчас бы горел дотла, так же как 25 тыс. домов сгорели в Лос-Анджелесе из-за некомпетентного губернатора и мэра", - заявил глава Белого дома.

Отметим, ранее генпрокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

Между тем сам Трамп считает, что своими действиями он спас Лос-Анджелес от полного уничтожения.

Кроме того, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что Лос-Анджелес стал "тестовой площадкой" для экспериментов федерального правительства.

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.

Русская служба BBC писала, что скорость, с которой Трамп отреагировал на происходящее, свидетельствует о том, что его администрация готова к этой борьбе и даже жаждет ее.

Белый дом считает, что законность и порядок, а также агрессивное обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства являются для него вопросами, в которых он находится в выигрышной позиции.

Действия Трампа воодушевят основную базу его сторонников и могут повлиять на неопределившихся избирателей, обеспокоенных вопросами общественной безопасности, отмечало издание. Подробнее - здесь.