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Власти направляют в Лос-Анджелес 700 морпехов и еще 2 тысячи сотрудников Национальной гвардии

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Полиция Лос-Анджелеса
Полиция Лос-Анджелеса. Фото: Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images

Американские власти подтвердили, что направляют около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес в дополнение к силам Национальной гвардии на фоне столкновений после рейдов иммиграционной службы. Позднее стало известно, что в город направляются еще 2 тысячи нацгвардейцев. Власти Калифорнии назвали решение об отправке Нацгвардии незаконным и подали на администрацию Дональда Трампа в суд.

Как сообщил AFP высокопоставленный представитель Белого дома, решение отправить морпехов было принято «в связи с усилением угроз в адрес федеральных служащих и зданий». По его словам, военнослужащие направлены в город с находящейся неподалеку базы морской пехоты «Кэмп-Пендлтон».

В заявлении военного командования говорится, что пехотинцы «плавно интегрируются» с уже развернутыми силами, которые «защищают федеральный персонал и федеральную собственность в районе Большого Лос-Анджелеса».

Военные также отмечают, что Оперативная группа 51, в состав которой входят 2100 солдат Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев, прошла специальное обучение по «деэскалации, контролю над толпой и правилам применения силы».

Ранее сообщалось, что пехотинцы находятся в состоянии повышенной готовности. Об их возможной отправке власти говорили еще в субботу.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение отправить пехотинцев в Лос-Анджелес «безумными фантазиями» президента.

«Морские пехотинцы США с честью служили в нескольких войнах в защиту демократии. Они — герои. Их не следует направлять на американскую землю, чтобы они сражались со своими соотечественниками, реализуя безумные фантазии президента-диктатора», — написал он в соцсети X.

«Это антиамериканское поведение», — добавил Ньюсом.

Министр обороны США Пит Хегсет позднее написал в X, что власти «обязаны защищать сотрудников правоохранительных органов, даже если Гэвин Ньюсом этого не делает».

В ночь на вторник также стало известно, что власти решили направить в Лос-Анджелес еще 2 тысячи сотрудников Национальной гвардии. Сначала об этом сообщил Гэвин Ньюсом, а затем подтвердил Пентагон.

«По приказу президента Министерство обороны мобилизует еще 2000 калифорнийских нацгвардейцев, которые будут призваны на федеральную службу для поддержки ICE [Иммиграционной и таможенной полиции], чтобы федеральные правоохранительные органы могли безопасно выполнять свои обязанности», — сказал пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл.

При этом, несмотря на отдельные инциденты и стычки, понедельник в Лос-Анджелесе в целом прошел спокойно, а акции носили мирный характер, сообщали корреспонденты с места событий.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявил, что местные власти смогли взять ситуацию под контроль.

«У нас есть многолетний опыт управления крупномасштабными публичными демонстрациями, и мы по-прежнему уверены в своей способности делать это профессионально и эффективно», — сказал он журналистам.

Как сообщали корреспонденты Би-би-си, протестующие возле одного из федеральных зданий кричали охраняющим его гвардейцам «убирайтесь вон из Лос-Анджелеса».

Вечером в понедельник полиция пыталась рассеять толпу демонстрантов. Некоторых из них задержали, также сообщалось о применении светошумовых гранат и резиновых пуль.

В районе Литл Токио в Лос-Анджелесе группа протестующих вступила в конфронтацию с полицией: один из демонстрантов бросил бутылку в полицейских, а другой запустил в их сторону фейерверки.

После того как в Лос-Анджелесе были развернуты силы Нацгвардии, в разных городах вспыхнули протесты против рейдов иммиграционной службы и массовых депортаций.

Люди, в частности, выходили на улицы в Тампе, Бостоне и Хьюстоне.

Власти Калифорнии накануне заявили, что развертывание войск Национальной гвардии администрацией Трампа было незаконным и нарушило суверенитет штата и федеральное законодательство, и подали в суд на правительство США.

Объявляя о подаче иска, Гэвин Ньюсом заявил, что Трамп действовал незаконно, а приказ о введении войск распространяется не только на Калифорнию.

«Он позволит ему войти в любой штат и сделать то же самое. Мы подаем на него в суд», — сказал он.

Решение отправить Нацгвардию во второй по величине город США не было санкционировано губернатором-демократом Ньюсомом, что стало первым подобным случаем за 60 лет.

В выходные ответственный за безопасность границ («царь границ») Том Хоман заявил, что губернатор и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс могут быть привлечены к ответственности за попытку воспрепятствовать работе иммиграционных агентов.

Гэвин Ньюсом ответил Хоману в соцсети Х: «Ну попробуй».

Позднее журналисты спросили Дональда Трампа о том, должен ли Хоман арестовать Ньюсома.

«Я бы так поступил на месте Тома. Гэвин любит публичность», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, Ньюсом, которого многие считают возможным кандидатом в президенты на следующих выборах, «проделал ужасную работу» по сдерживанию беспорядков в Лос-Анджелесе.

«Послушайте, я люблю Гэвина Ньюсома, он хороший парень, но он крайне некомпетентен, и это всем известно», — добавил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253846-vlasti-napravlyayut-v-los-andzheles-700-morpehov-i-eshche-2-tysyachi-sotrudnikov-nacionalnoy-gvardii/

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