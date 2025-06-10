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Генпрокуратура Калифорнии подала в суд на Трампа

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Протесты в поддержку мигрантов в Лос-Анджелесе
Протесты в поддержку мигрантов в Лос-Анджелесе. Фото: Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images

Генеральная прокуратура Калифорнии подала в суд на президента США Дональда Трампа за ввод войск Нацгвардии в Лос-Анджелес, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

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Как сообщает телеканал, генпрокурор Калифорнии Роб Бонта уже направил иск против администрации Трампа за размещение сотен членов Национальной гвардии в Лос-Анджелесе в минувшие выходные. Бонт потребовал признать незаконным и отменить указ Трампа о вводе войск в Лос-Анджелес.

"Приказ Трампа ущемляет роль губернатора Ньюсома как главнокомандующего Национальной гвардией Калифорнии и нарушает суверенное право штата контролировать и иметь в наличии свою Национальную гвардию в отсутствие законного применения федеральной власти", - говорится в иске генпрокурора Калифорнии.

Бонт также заявил, что Министерство обороны не связывалось напрямую с офисом губернатора по поводу каких-либо действий Нацгвардии в штате.

На пресс-конференции перед подачей иска Бонта обвинил Трампа в "попытке создать хаос и кризис на местах в собственных политических целях".

Между тем Белый дом утверждает, что этот шаг был необходим для борьбы с "беззаконием, которому позволили процветать" в Лос-Анджелесе, имея в виду столкновения и конфронтации между федеральными агентами, проводившими иммиграционные рейды, и протестующими в последние дни.

Генпрокурора Калифорнии поддержал губернатор штата Гэвин Ньюсом. Он высказался о ситуации в своем аккаунте в Х.

Он заявил, что направленные Трампом в Лос-Анджелес военнослужащие сидят без еды, воды и дела - из 2000 военнослужащих в подавлении протестов, по словам Ньсома, задействованы лишь 300.

"Речь идет не об общественной безопасности, а о том, чтобы потешить опасное самолюбие президента. Это безрассудно. Бессмысленно. И неуважительно по отношению к нашим войскам", - написал Ньюсом.

Кроме того, губернатор штата заявил, что Трамп вводом войск спровоцировал насилие.

"Лос-Анджелес, не попадайтесь на удочку Трампа. Трамп хочет хаоса и спровоцировал насилие. Те, кто нападает на правоохранительные органы или наносит ущерб имуществу, рискуют быть арестованными. Оставайтесь спокойными. Оставайтесь сосредоточенными. Не давайте ему поводов, которые он ищет", - написал Ньюсом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253741-genprokuratura-kalifornii-podast-v-sud-na-trampa/