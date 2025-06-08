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Трамп с помощью Нацгвардии подавил массовые протесты в Лос-Анджелесе

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Протесты в поддержку мигрантов в Лос-Анджелесе
Протесты в поддержку мигрантов в Лос-Анджелесе. Фото: Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images

В Лос-Анджелесе подавлены массовые протесты, направленные против миграционной политики страны. Президент страны Дональд Трамп ввел в город Нацгвардию, передает NUR.KZ.

Как пишет CNN, в Лос-Анджелеса прошли столкновения иммиграционных властей и демонстрантов. Беспорядки начались на фоне жестких мер Трампа по борьбе с иммиграцией, которые включали волны рейдов и депортаций по всей стране.

Отмечается, что правоохранительные органы в защитном снаряжении применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы. А власти сообщили о многочисленных арестах.

"Эти операции необходимы для остановки и обращения вспять вторжения нелегальных преступников в Соединенные Штаты. После этого насилия безответственные лидеры-демократы Калифорнии полностью отказались от своей ответственности за защиту своих граждан", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал развертывание войск "целенаправленным подстрекательством" и предупредил, что это только усилит напряженность.

"Это неправильная миссия, которая подорвет общественное доверие", - сказал Ньюсом.

Демонстранты забрасывали агентов различными предметами и обстреливали их петардами. Федеральные агенты применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также задержали нескольких участников протеста.

Кроме того, была перекрыта часть главной автомагистрали, а одна группа демонстрантов сожгла флаг США. Также были сооружены баррикады из бетонных блоков и тележек из супермаркета.

Сегодня Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social сообщил, что в городе подавлены беспорядки.

"Отличная работа Национальной гвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. У нас некомпетентные губернатор (Ньюскам) и мэр (Басс), которые, как обычно, не смогли справиться с задачей", - написал Трамп.

В начале апреля тысячи американцев вышли на акцию протеста против политики администрации Дональда Трампа и против действий его советника Илона Маска.

Кроме того, 20 апреля вновь прошли массовые протесты против политики президента Дональда Трампа - всего через две недели после протестов 5 апреля.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253231-tramp-s-pomoshchyu-nacgvardii-podavil-massovye-protesty-v-los-andzhelese/